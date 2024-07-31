Помните выразительного волка из мультфильма «Жил-был пёс»? А его коронное «Щас спою», когда он объелся до отвала? А его походочку, когда он уносил себя той ночью со двора?

К сожалению, многие из нас нередко чувствуют себя, как тот волк. Безобидно ли переедание?

Среди сторонников здорового образа жизни популярно такое определение воздержания: воздержание — это полный отказ от вредного и умеренность в полезном.

Даже если качество пищи безупречно, употреблять её в большом количестве вредно. Многие считают, что полезную пищу можно поглощать в неограниченных количествах. Это ошибочное мнение. Многие, увлекающиеся полезным питанием, являются настоящими чревоугодниками. Они так сильно перегружают органы пищеварения своими полезностями, что организм истощает жизненные силы, пытаясь избавиться от излишней пищи. С теми же, кто питается пищей нездоровой, всё обстоит ещё хуже. Переедание хуже для организма, чем усталость от непосильной работы. Неумеренная еда больше истощает энергию души, чем неумеренный труд.

Количество съедаемой пищи зависит от возраста. Людям преклонного возраста нужно есть меньше, чем молодым. Также имеет значение телосложение. Люди высокого роста с широкой грудной клеткой нуждаются в большем количестве пищи, чем остальные. Большое значение имеет и степень активности. При интенсивной физической деятельности человеку потребуется больше калорий, нежели тому, кто занят умственным трудом. В тёплое время года мы едим меньше, а вот в холодное, наоборот, аппетит повышается для восполнения потребности в тепле. Необходимо учитывать все эти факторы.

Как же понять, достаточно ли я съел?

Если мы едим медленно и к концу приёма пищи возникает вопрос, есть этот кусочек или нет, то лучше не есть. Из-за стола необходимо вставать с небольшим чувством голода, чтобы в желудке ещё оставалось место.

А.П. Чехов сказал: «Встав из-за стола голодным — вы наелись; если вы встаёте наевшись — вы переели; если встаёте переевшим — вы отравились».

Желудок — это не дорожный чемодан, куда набивают вещи до отказа. Умеренность в питании послужит не только хорошей работе пищеварительных органов, но и здоровью в целом. Излишки пищи отягчают весь организм и вызывают болезненное и беспокойное состояние. Происходит прилив крови к желудку, в то время как другие органы и конечности её лишаются. Лишняя пища тяжёлым бременем ложится на органы пищеварения, и когда эти органы выполняют свою работу, во всём организме чувствуются слабость и вялость. Временами наблюдается полное оцепенение и заторможенность мозга, отсутствие всякого побуждения к каким бы то ни было умственным или физическим усилиям.

Христос даёт важный совет: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Евангелие от Луки 21:34). Умственные способности человека, его восприятие истины и даже духовность страдают, если он съедает лишнее. Бог желает, чтобы наш разум не был обременён и притуплён, но всегда был светлым и чистым. Пусть наша пища будет для жизни, но не жизнь для пищи. Даже в праздники!

По книге Алексея Хацинского

«Секреты здоровья и долголетия»

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«Всё хорошо в меру» (русская поговорка).

«Обжорство убивает больше людей, чем меч» (английская поговорка).

«Без меры и лекарство станет ядом» (английская поговорка).

«Если живот полный, человек бесится» (немецкая поговорка).