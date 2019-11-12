Щелчок в сердце во время молитвы

Страшный диагноз при рождении, детство, проведённое в больницах, жестокий сердечный приступ и отчаянная мольба об исцелении… А потом чудо — чудо Божьего прикосновения!

И неугасимое желание побольше узнать о Том, в Чьих руках наша жизнь…

Белый широкий подоконник… Он напоминает мне о детстве. Будучи мальчиком, я очень часто лежал в больнице. И подолгу смотрел в окно… Я видел аллею, а на дальнем её конце — калитку. Мой взгляд часами был устремлён на неё: не войдёт ли в эту калитку мама с моей младшей сестрой, чтобы навестить меня.

Болезнь очень часто давала о себе знать: я не мог бегать, не говоря уже о весёлом смехе, от которого я задыхался. Страшный диагноз прозвучал из уст врача как приговор. При выписке из роддома маме сказали: «Вашему сыну жить не больше двух недель». В то время врождённый порок сердца, который был у меня, ещё не оперировали.

Нет, я не умер. Но все мои детские воспоминания связаны с больницей и санаторием, где я проводил большую часть времени. Там же я получал и среднее образование.

Семья, в которой я рос, была наполовину христианской. Папа был коммунистом, а мама — православной христианкой. Когда я жил дома, она брала меня с собой на субботние вечерние службы, а также на воскресные богослужения. Так потихонечку я стал приобщаться к вере.

Когда я стал постарше, то выучил наизусть молитву «Отче наш». Я попросил Бога об исполнении трёх моих заветных желаний и пообещал Ему по сто ежедневных молитв «Отче наш» за каждое из них, итого триста молитв в день. О первой моей просьбе нетрудно догадаться: я мечтал об исцелении от порока сердца. Сразу скажу, что Бог в разное время ответил на все три просьбы.

А теперь о самом важном событии в моей жизни. Это случилось во время последнего сердечного приступа. Мне казалось, что это конец, но я нашёл в себе силы сказать: «Господи, если я буду жить, я буду Тебе служить». И в этот момент в сердце что-то произошло. Я только услышал какой-то непонятный щелчок; дыхание стало ровным, как и само сердцебиение. Тогда же появилось жгучее желание читать и исследовать Библию!

После исцеления я видел сон, который, как мне кажется, был дан Самим Христом. Во сне Бог показал мне сына, который вскоре родился у нас с женой.

Желание читать Библию возрастало с каждым днём, но Книги не было в свободной продаже. Мне подсказали, что в библиотеке православной церкви можно взять Библию. Я поехал туда, но Библии там не оказалось. Тогда я обратился к другим верующим, но и они не смогли помочь. Я просил Господа руководить моим поиском, ведь только Бог мог утолить жажду Его Слова, которую Он позволил мне испытать.

На мой взгляд, самое сложное в вопросе веры — это ожидание ответа на молитву. Библия говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Послание евреям 11:1).

И вот однажды вера моя была вознаграждена. Взяв в руки районную газету, я увидел объявление: «Проводятся курсы по изучению Библии. В продаже имеются Библии и духовная литература».

Когда я, наконец, держал в руках Библию, моему счастью не было предела. А когда я начал её читать, то был шокирован тем, что то, чему учила меня мама, не соответствовало написанному в самой Библии.

Я читал на работе, читал в поездках. Многие меня убеждали, что я сойду с ума, если буду так много читать. Ветхий Завет я «проглотил» за 32 часа.

Я уже много лет читаю Библию и имею прекрасные отношения с Богом. То, что едва не послужило мне к смерти (болезнь), в итоге привело к Господу. Пути Его неисповедимы. Человек никогда не должен отчаиваться. Несите свои нужды и проблемы Богу, Который силен решить их. Он говорит: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Библия, книга пророка Иеремии 33:3).

Я и вся моя семья, включая детей и внуков, посещаем церковь христиан-адвентистов седьмого дня, в которую привёл меня Сам Бог, когда я изучал Библию. Я радуюсь общению с Господом через Его Слово, которое Он однажды дал мне.

Дорогие читатели, не бойтесь, молитесь и читайте Библию! Это единственная Книга, которую невозможно до конца постичь, как и Самого Бога! «Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» (Биб-

лия, книга Псалтирь 33:9).

Господь обещал провести нас через всё и поддержать! «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Библия, книга Псалтирь 22:4).

Антон Продан

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.