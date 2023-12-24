Шоколадные трюфели

Ингредиенты:
- 1 стакан кэроба (полезный заменитель какао из плодов рожкового дерева, можно купить на маркетплейсах)
- 2 стакана фиников (освободить от косточек и пропустить через мясорубку)
- 6 столовых ложек кокосового масла (предварительно растопить)
- ваниль или ванилин — по вкусу
Приготовление:
Отложить немного кэроба на обсыпку. Всё перемешать, сформировать конфеты, обвалять в кэробе. Хранить в холодильнике.
По рецептам агроусадьбы «Сельский Дом» (Беларусь)
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.