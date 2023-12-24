Шоколадные трюфели

3

Ингредиенты:

  • 1 стакан кэроба (полезный заменитель какао из плодов рожкового дерева, можно купить на маркетплейсах)
  • 2 стакана фиников (освободить от косточек и пропустить через мясорубку)
  • 6 столовых ложек кокосового масла (предварительно растопить)
  • ваниль или ванилин — по вкусу

Приготовление:

Отложить немного кэроба на обсыпку. Всё перемешать, сформировать конфеты, обвалять в кэробе. Хранить в холодильнике.

По рецептам агроусадьбы «Сельский Дом» (Беларусь)

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.

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