Россиянку оштрафовали за цитаты о прелюбодеянии

Строки из Библии, посвящённые разводу, разместили на уличных билбордах несколько лет назад по личной инициативе екатеринбурженки Ольги Вековшининой, владелицы рекламного агентства.

По словам Ольги, это просветительские тексты, которые заставляют задуматься. Некоторое время назад вопросы по этим щитам уже были тогда со стороны представителей ФСБ. Ольга Вековшинина утверждает, что тогда ей удалось убедить их, что претензий к евангельским текстам быть не должно.

Однако теперь против цитат выступили антимонопольщики: эксперты УФАС сочли, что библейские цитаты противоречат Семейному кодексу РФ.

«УФАС приняло решение, что это не социальная реклама, — рассказала Ольга Вековшинина. — Я на заседании антимонопольного комитета объясняла, что текст не указующего характера, это просветительская книга. Но всё-таки решили, что я нарушаю закон о рекламе и мне необходимо выписать штраф. Это тексты из Евангелия, Слово Божие нужно нести людям. Никто ж не читает эту книгу. Все любят рассуждать о православии и вере, а они элементарного не знают, не читали этого текста, а он интересный, научный, исторический».

Источник: e1.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.