Сила прощения

«Прости» — короткое, действенное, но такое сложное для многих слово… Слово, которое может изменить жизнь!

Есть у меня знакомая. Назовём её Катей. Семейная ситуация у неё была незавидная: с мужем они друг другу давно были немилы и жили в разных комнатах уже около двух лет, а сын их сидел в тюрьме (осуждён на

6 лет). Они хотели разменять квартиру, чтобы каждому досталось отдельное жильё; повесили объявления, но никто ими не заинтересовался — ни одного номера телефона не оторвали. Как будто эти объявления невидимые какие-то. И так почти два года квартиру продать не могли.

Катя поделилась со мной своими проблемами и закончила словами: «Хоть домой не приходи!» Когда она постаралась проанализировать причину столь печального положения дел в семье, то сначала во всём обвинила мужа. Но потом вспомнила, что холодок в отношениях появился тогда, когда она стала пилить мужа за то, что он денег мало приносил, подработок никаких не брал и т. д. Он терпел-терпел и не выдержал: начал пить, да ещё и женщину другую нашёл. Но домой приходил.

У Михаила (назовём Катиного мужа так) работа была такая, что есть получалось только утром да вечером (если сил хватало что-то приготовить). Бывало, придёт с работы поздно, сполоснётся в ванной, а сил готовить уже нет — так и ложился спать голодным. Катя тогда ехидничала: мол, так тебе и надо, раз жену не ценишь, вот пострадай теперь. Такое отношение у неё было к нему.

«Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души» (книга Притчей 16:2).

Неспокойно было у Кати на сердце. Бог показал ей, что она находится в опасности. Она ведь называет себя христианкой, а так с мужем поступает! Но Катя продолжала упрямиться и отказывалась признать свою вину, хотя её слова свидетельствовали против неё: она рассказывала, что обвинила мужа даже в том, что сына посадили в тюрьму. Легко ли было отцовскому сердцу? «Это ведь ты начала, — шептала совесть. — Ты постоянно обвиняла, критиковала и пилила его, сравнивала с другими. Он не выдержал».

Однажды мы с Катей были в церкви, где размышляли о покаянии. Катя спросила у меня: «Получается, если я так отношусь к мужу, мне нужно покаяться? Попросить у него прощения? Оказывается, я сама виновата?» По пути домой Катя размышляла, как помириться с мужем, признать свою вину, попросить прощения. Она молилась, чтобы Бог смягчил её сердце и послал дух покаяния. Господь напомнил ей, как она злорадствовала, когда муж поздно приходил с работы домой и кастрюльки были пустые. Она ведь ни разу не предложила поесть из своей кастрюли! Она считала это нормальным. Когда Катя в тот день вернулась домой, произошло чудо.

Муж пришёл с работы поздно, направился на кухню, открыл свои кастрюльки — они пустые. А Катя заранее приготовила суп, который любил Миша, испекла его любимый пирог и сказала ему: «Поужинай со мной, Миша». Миша был голодный и с радостью согласился.

Катя вспоминает: «Я налила ему супа, нарезала пирог. А сама стою и смотрю на него, как он ест, торопится. И мне вдруг так стыдно стало за то, что я до этого злорадствовала, что он голодный ложится спать. Я во всём обвиняла его, и мне так хотелось, чтобы он пострадал, чтобы прочувствовал свою вину. А тут мне так стыдно стало и так жалко моего Мишу! Я не выдержала, упала перед ним на колени и говорю: «Прости меня, я виновата во всём». У мужа и ложка выпала. Перестал есть, встал тоже передо мной на колени и говорит: «Катенька, дорогая ты моя, нет, это я во всём виноват, это я такой-сякой. Ты, пожалуйста, прости меня. Ты у меня самая лучшая в мире»».

Когда мы через три месяца встретились с Катей, она сказала: «У нас с Мишей медовый месяц уже третий месяц длится. Он не даёт мне ни готовить, ни стирать, ни в магазин ходить. Сам всё делает и успевает. Он такой счастливый! И я никогда не была такой счастливой».

Просить прощения нелегко. Нелегко признать свою вину, когда тебя обидели и с тобой поступили несправедливо. Только помните: где есть покаяние, там происходят чудеса. А показать нам наше сердце может только Бог. Когда Катя искренне покаялась, Господь совершил чудо.

Ещё через месяц по амнистии выходит из тюрьмы сын Миши и Кати. Когда действует Господь, часто Он действует до конца — решает все проблемы.

Тамара, г. Пермь