Скандинавская ходьба для всех!

Андрей Петрович Гарбарчук, пастор церкви из г. Маркса Саратовской области, обучает людей, как обрести не только духовное здоровье, но и здоровье тела. Являясь инструктором по скандинавской ходьбе, он активно пропагандирует этот вид спорта. А вот почему он это делает, Андрей Петрович расскажет сам.

— Почему вы, пастор, решили стать ещё и инструктором по скандинавской ходьбе?

— Скорее всего, наоборот: я стал пастором, поскольку стремился быть здоровым. И если со здоровьем физическим всё было неплохо, то с духовным были проблемы. Я начал исследовать Библию, Коран и другие книги. Вот тогда я и узнал о спасающей и исцеляющей душу силе Крови Христа, пролитой за меня. Вот тогда я полюбил Христа и Бога-Отца, оценил по-новому Божье желание счастья для человека. Желание Бога, чтобы Его творение не болело, побудило меня не только самому вести здоровый образ жизни, но и другим помогать быть здоровыми. В здоровом теле — здоровый дух!

Во время службы на флоте я долгое время был помощником командира корабля по снабжению. Мне нравилась служба, я привык обеспечивать людей. Иду я однажды по магазину и вижу — палочки скандинавские со скидкой лежат. Думаю: «Дёшево! Надо брать! А зачем? Пока не знаю, но, коль недорого, люди всё равно раскупят». Внутри твёрдая убеждённость, что это мне необходимо. А денег нет. Решил взять на кредитную карту 15 пар! Когда купил, мысленно советуюсь с Богом: «Что с ними делать?» Я стал искать информацию в интернете обо всём, что связано со скандинавской ходьбой.

В это же время мне позвонил друг, мастер спорта по баскетболу, и сказал: «Есть возможность обучиться на инструктора по скандинавской ходьбе. Знакомая получила президентский грант. Она приедет, всё расскажет, научит и выдаст сертификат. Твоё дело организовать людей». Я обзвонил всех знакомых, организовал встречи. Она нас обучила, выдала сертификаты. Удивительно, что ни до этого, ни после этого мне подобных предложений не поступало.

Теперь я стал дипломированным инструктором, нужно было применять свои знания. Я взял газеты «Ваши ключи к здоровью», пошёл по организациям и стал рассказывать людям о пользе скандинавской ходьбы: «Когда вы просто идёте, 25% мышц задействовано, а с палочками — 90%. Все мышцы работают, а это значит, нет застоя в органах. Фибромы, миомы, грыжи на позвоночнике, протрузии в большинстве случаев проходят. Когда человек бежит, возникает компрессия, а при ходьбе позвонки работают плавно. Желеобразное вещество, которое вырабатывается в организме в первые 25 минут ходьбы, следующие 25 минут накачивается между позвонками, и со временем восстанавливаются межпозвонковые диски. Если грыжа диска была небольшая, она уходит без операции!»

— Удалось собрать группу?

— Да, организовались две группы, и мы каждое утро ходили по стадиону в 6 и 7 часов утра. Я ходил с ними с 6 до 9 часов и прекрасно себя чувствовал, потому что при длительной интенсивной ходьбе выделяются эндорфины, гормоны радости.

— Что особенного в хождении с палками?

— Научиться правильной технике — нет ничего сложного. Но важно, чтобы были хорошие темляки на палках, и руки нужно выводить от плеча, стараясь выпрямлять в локтях. Дело в том, что у нас кости постоянно обновляются. Когда идёт нагрузка и плюс ещё циркуляция крови, то наши клеточки, как электродвижки, начинают работать и накапливать энергию. Затем эта энергия расходуется на укрепление костной системы. Поэтому тем, кто занимается скандинавской ходьбой, переломы не страшны.

Когда у человека депрессия, стоит ему начать ходить, как всё меняется. Поэтому скандинавская ходьба подходит для любого возраста. Моему сыну 15 лет, и он тоже ходит со мной на стадион. Многие, обучившись сами, уже обучают своих соседей и родственников.

— Вы перечислили, как много пользы приносят занятия скандинавской ходьбой. Наверное, они дорого стоят? Сколько, если не секрет?

— Я обучаю и занимаюсь бесплатно. Даже палки покупаю с большой скидкой для людей. Самое главное для меня, чтобы люди ходили и оздоравливались. Когда рядом счастливые люди, то и мне хорошо! Многие не понимают, говорят: «Вам, наверное, платят за это». Нет. Не платят! Я верю, что есть Бог и я — Его создание. Когда у меня родился ребёнок, и он болел, у меня сердце разрывалось. А когда мы, люди, болеем, каково Богу видеть, что Его дети больны? Я ради Бога это делаю. Чтобы у Него сердце меньше болело.

Одна женщина говорит, что сбросила лишние килограммы, другая — что у неё сахар в крови понизился, третья приходила вся скрюченная, а через 4 месяца заметно выпрямилась. Это заметили все, кто ходил в группу, и стали приглашать своих знакомых.

Консультируя семьи, находящиеся на грани развода, я рекомендую не только молиться, но и гулять вместе не менее часа. Просто молча идти, если не о чем поговорить. Через час за счёт гормонов радости у человека появляется хорошее настроение, уходят обиды и недовольство. Интуитивно человек пытается понять, почему ему так хорошо, и, не находя никаких объяснений, думает, что хорошо ему, потому что рядом его вторая половинка. Вот такой маленький секрет семейного счастья. Однако не стоит дожидаться трудностей в отношениях, лучше их просто не допускать. Со своей стороны буду делать всё, что могу, чтобы люди были здоровыми, счастливыми, чтобы у них были крепкие семьи, покой на сердце и мир с Богом. Крепкая семья, здоровые люди — процветающая страна.

Беседовал Роман Кошкин

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