Сколько лет планете Земля?

Каков возраст нашей планеты? Миллиарды лет, скажете вы, вспоминая уроки, преподанные вам в школе. А известно ли вам, что Библия, описывая историю сотворения нашей планеты, утверждает, что ей не больше 10 тысяч лет? Говоря научным языком, оба эти утверждения являются теориями, подтвердить которые экспериментально невозможно. Однако с каждым годом учёные находят всё больше подтверждений и обоснований библейского сценария развития событий.

Рассмотрим библейскую и эволюционную хронологии.

Эволюционная хронология: Земле миллиарды лет

Научное сообщество исповедует, что Вселенная была вызвана из небытия посредством Большого взрыва, который грянул примерно 15 млрд лет назад. Солнце и планеты Солнечной системы образовались 4,5 – 5 млрд лет назад, и тогда же началась история Земли. Миллиарды лет химической эволюции привели к случайному появлению первых живых клеток. В последующие 600 млн лет происходила биологическая эволюция, в процессе которой естественный отбор случайных полезных изменений привёл к возникновению всего наблюдаемого разнообразия живых существ. Вид Homo sapiens начал развиваться из своего предка-примата 2 млн лет назад, во время ледникового периода, который закончился 20 тыс. лет назад.

Библейская хронология: наша Земля молода!

Согласно книге Бытие, небо и земля, животные и человек были созданы Богом за шесть буквальных дней, за шесть 24-часовых суток. За днями творения последовал особый, седьмой день — день покоя, к началу которого все труды по сотворению нашего мира были завершены. «И благословил Бог седьмой день, и освятил его» (Бытие 2:3).

Этот особый, благословенный Господом день — суббота. Согласно Библии, суббота дана людям для отдыха и прославления Творца.

Неделя творения — факт земной истории. Семидневный недельный ритм нашей жизни несёт в себе неизгладимую память о сотворении. Неделя — это не человеческое, а Божье установление, и неоднократные человеческие попытки поменять недельный ритм на пятидневный, шестидневный или десятидневный потерпели неудачу.

Хронологические данные, приведённые в книге Бытие (главы 5 и 11), позволяют подсчитать, что от недели творения до наших дней прошло не более 10 тысяч лет. Из тех же хронологических данных следует, что через 1650 лет после сотворения произошёл гигантский планетарный катаклизм — Всемирный потоп, который длился один год.

«И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом; на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы» (Бытие 7:19, 20).

Следы этого события видны повсеместно в напластованиях осадочных пород, изобилующих в водах Потопа. Всемирный потоп — глобальная катастрофа, основное событие, которое сформировало современный облик земли.

Итак, согласно Библии, наша земля молода, и все протекающие на ней процессы скоротечны.

Перед нами две абсолютно разные хронологии: библейская и научная. Эволюционная хронология основана на вере в то, что Творца не было, и всё сущее развивалось само по себе. Принимая библейскую хронологию, мы опираемся на авторитет Бога, Который многократно говорит о Себе как о Творце неба, земли, моря и источников вод, как о Творце жизни, наполняющей все эти сферы. Определиться со своим отношением к творению и эволюции важно для каждого человека, поскольку этот выбор имеет далеко идущие последствия для жизни преходящей и жизни вечной.

Татьяна Угарова, «Как возник наш мир»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.