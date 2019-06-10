Скульптура, опустившая руки

Бертель Торвальдсен — великий датский скульптор. Его произведения настолько реалистичны, что создаётся ощущение, будто скульптуры вот-вот оживут.

Две работы из коллекции Торвальдсена, кажется, стоят выше остальных: «Лев Люцерны», сделанный из цельного камня в память о десяти швейцарских гвардейцах, которые были убиты, защищая французского короля в 1792 году, и «Христос с двенадцатью апостолами» — скульптурная группа, размещённая в двух местах Копенгагена (в музее Торвальдсена и в главном соборе). В музее стоит серая и обесцвеченная скульптура из глины, а в соборе — блистающая ослепительной белизной скульптура из мрамора.

Скульптурная композиция в соборе изображает апостолов, стоящих вдоль стен центрального нефа и Христа в апсиде. Композиция из глины не так красива, но на ней присутствует ангел, склонившийся на колени перед Христом.

На первых набросках Торвальдсена Иисус изображён с поднятыми вверх руками. Похоже, по задумке автора Христос должен был стоять в окружении апостолов с воздетыми к небу руками и с поднятой головой. Но статуя в итоге выглядит иначе. Что же произошло? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Вот одна любопытная легенда создания статуи Христа.

Торвальдсен изваял глиняную статую и оставил её на ночь в мастерской. Окна были открыты в сторону моря. Утром, войдя в помещение, скульптор был шокирован: его творение испорчено! Ночной туман был настолько плотным, что голова Иисуса, прежде поднятая вверх, склонилась вниз, а руки, ещё вчера воздетые к небу, были теперь опущены. Торвальдсен вновь посмотрел на скульптуру и подумал: «А может, так и надо?»

Так миру была подарена необычная статуя Христа. Чтобы увидеть лик Иисуса, надо подойти к Нему и встать на колени. Тогда ты увидишь Его взор. А к этому Тебя приглашают руки Спасителя, готовые принять и благословить. Надпись на постаменте гласит: «Придите ко Мне…» Это начало библейского текста: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28).

Это всего лишь легенда и всего лишь скульптура. Но есть живой Христос, ожидающий и с распростёртыми объятиями приглашающий к Себе всех. Приди на зов любви, склонись перед Господом, и ты увидишь Его прекрасный лик — нежный и полный сострадания.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.