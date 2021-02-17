Стихотворения, которые хочется петь

Есть песни, которые мы любим с детства. Мы просто поём их и не задумываемся, кто их написал. Не так давно я обнаружила, что автором слов нескольких любимых мною песен является Константин Романов, великий князь, дядя Николая II. Строки, написанные Константином Романовым, настолько музыкальны, что не один композитор сочинил на них мелодию, и теперь его стихотворения известны многим, прежде всего, как песни. Вот лишь некоторые из них.
Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.
Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнётся счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?
* * *
Когда, провидя близкую разлуку,
Душа болит уныньем и тоской,
Я говорю, тебе сжимая руку:
«Христос с тобой!»
Когда в избытке счастья неземного
Забьётся сердце радостью порой,
Тогда тебе я повторяю снова:
«Христос с тобой!»
А если грусть, печаль и огорченье
Твоей владеют робкою душой,
Тогда тебе твержу я в утешенье:
«Христос с тобой!»
Любя, надеясь, кротко и смиренно
Свершай, о друг, ты этот путь земной
И веруй, что всегда и неизменно
Христос с тобой!
Молитва
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердую волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришёл искупить
Ты Своею Пречистою Кровью —
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!
По мотивам стихотворения «Молитва» была написана песня, которую мы предлагаем сыграть тем, кто владеет музыкальным инструментом. Если вы не из их числа, не расстраивайтесь: в сети интернет можно найти много песен на слова Константина Романова. Слушайте и пойте о Боге и для Него!
Подготовила Елизавета Черникова
Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.