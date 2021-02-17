Стихотворения, которые хочется петь

Есть песни, которые мы любим с детства. Мы просто поём их и не задумываемся, кто их написал. Не так давно я обнаружила, что автором слов нескольких любимых мною песен является Константин Романов, великий князь, дядя Николая II. Строки, написанные Константином Романовым, настолько музыкальны, что не один композитор сочинил на них мелодию, и теперь его стихотворения известны многим, прежде всего, как песни. Вот лишь некоторые из них.

* * *

Когда креста нести нет мочи,

Когда тоски не побороть,

Мы к небесам возводим очи,

Творя молитву дни и ночи,

Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем

Нам улыбнётся счастье вновь,

Благодарим ли с умиленьем

От всей души, всем помышленьем

Мы Божью милость и любовь?

* * *

Когда, провидя близкую разлуку,

Душа болит уныньем и тоской,

Я говорю, тебе сжимая руку:

«Христос с тобой!»

Когда в избытке счастья неземного

Забьётся сердце радостью порой,

Тогда тебе я повторяю снова:

«Христос с тобой!»

А если грусть, печаль и огорченье

Твоей владеют робкою душой,

Тогда тебе твержу я в утешенье:

«Христос с тобой!»

Любя, надеясь, кротко и смиренно

Свершай, о друг, ты этот путь земной

И веруй, что всегда и неизменно

Христос с тобой!

Молитва

Научи меня, Боже, любить

Всем умом Тебя, всем помышленьем,

Чтоб и душу Тебе посвятить,

И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать

Лишь Твою милосердую волю,

Научи никогда не роптать

На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришёл искупить

Ты Своею Пречистою Кровью —

Бескорыстной, глубокой любовью

Научи меня, Боже, любить!

По мотивам стихотворения «Молитва» была написана песня, которую мы предлагаем сыграть тем, кто владеет музыкальным инструментом. Если вы не из их числа, не расстраивайтесь: в сети интернет можно найти много песен на слова Константина Романова. Слушайте и пойте о Боге и для Него!

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.