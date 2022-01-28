И снова «слава Богу» за всё!

Советская шестиклассница Алёна пытается понять, есть ли Бог. Так есть ли?

— Дети, некоторые ученики нашей школы бездумно говорят «слава Богу». Вчера одному мальчику за это был объявлен выговор. Вам строгое предупреждение — следите за своей речью и не произносите слов, порочащих честь нашей школы. От кого мы услышим фразу «слава Богу», того будем без предупреждения отчислять из школы! — тон и вид Ирины Алексеевны, завуча, не предвещал ничего хорошего.

— А мой папа говорит эти слова, — подумала я. — Неужели он верит в Бога? Какой позор! А мама верит в Бога? Надо её спросить.

Шёл 1981 год. Я училась в шестом классе. Любила школу и учителей. Верила всему, что они говорили. Пионер, носящий красный галстук, должен верить только Коммунистической партии Советского Союза, и никакого Бога нет. Или всё-таки есть? За ответом я отправилась в библиотеку. Библиотекарь указала мне на отдельно стоящий столик с табличкой «Атеистическая литература. «Вот здесь, — подумала я, — найду ответ на свой вопрос». Взяла домой первую попавшуюся книгу. Названия не помню, но это была историческая повесть о первых комсомольцах и о разгромах церквей. Пришёл приказ комсомольцам разгромить церковь в их селе. Но перед этим «страшным делом» молодёжь решила у батюшки узнать, есть ли Бог на самом деле или это всё сказка, чтобы порабощать народ. Послали ночью пару самых бойких комсомольцев с бутылкой водки, чтобы «развязать язык» батюшке. Напоили парни батюшку и спрашивают его: «Скажи, батюшка, по совести: есть Бог или нет?» А батюшка и отвечает: «Скажу вам по совести: выше крыши ничего нет!» На следующий день разгромили комсомольцы церковь со спокойной душой…

— Мама, как ты можешь верить в Бога? Двадцатый век на дворе! И в космос Гагарин летал, не видел там Бога! Не надо верить в эту чушь! — уговаривала я маму после прочтения этой книги. — Даже сам батюшка сказал, что нет Бога! Я на 200% теперь уверена, что никакого Бога нет, и «слава Богу» больше никогда говорить не буду!

Мама слушала, отводила глаза и молчала. Молчал и Бог. Но через шесть лет Бог ответил. Вот как это произошло.

— Валентина, не оставляйте меня одну: я боюсь.

— Ты не бойся, перекрестись перед сном на все четыре стороны и скажи: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь». И так по три раза на каждую сторону. И спокойно ложись спать. Бог тебя охранит! А я утром вернусь.

— Вы верите в Бога? — удивилась я.

— Да. Я убегаю: опаздываю на пароход. До завтра. — Валентина вырвала свою руку из моей и убежала. А я осталась со своими страхами.

Это происходило в 1987 году недалеко от Усть-Каменогорска на турбазе «Алтайская бухта». Там проходил шахматно-шашечный фестиваль. Днём с друзьями я ещё держалась, во время игры забывалась, но вечером страх вернулся. В 10 вечера он стал невыносимым, и я решила сделать, как мне посоветовала Валентина. Я произносила слова, неуверенно крестясь. Мне было смешно, что я, не веря в Бога, делаю такую ерунду. Но, когда я легла в постель, страх вдруг исчез, и я быстро уснула. И видела сон…

Знойная пустыня, треснувшая земля, всё высохшее. Трудно дышать от пыли. А рядом бескрайнее прохладное море. Я Ассоль и жду корабль с алыми парусами, на котором должен приплыть мой капитан. На горизонте появляется вереница кораблей, но с чёрными парусами. И я знаю, что это конец. Я мечусь в панике. Впереди корабли, несущие смерть, а за мной — безжизненная пустыня. Выхода нет. Я поднимаю руки к небу с криком: «Господи, помоги!» С высоты раздаётся голос, и я понимаю, что это говорит мне Бог: «Скоро будет так!» Всего три слова, но эти слова прошли сквозь меня, убирая весь страх. А дальше все корабли загорелись. Огонь и чёрный дым были до неба, горело и море. А я спокойно стояла и смотрела на это. Когда огонь стих и дым рассеялся, я увидела, что паруса на кораблях стали белыми. Я радовалась и ждала, когда они приблизятся. Это плыл ко мне мой Капитан, Который увезёт меня в Свою прекрасную страну, прочь из этой страшной и безжизненной пустыни.

Я проснулась. Луч солнца пробирался сквозь занавески. На душе удивительно спокойно. «Но что за слово — “Господь”?» — спрашивала я себя, вспоминая сон. Такого слова я не знала. Знала слова «Бог», «батюшка»…

А жизнь продолжалась. Сон на время забылся. Я оставалась убеждённой атеисткой. Прошло ещё пять лет, был 1992 год. Я возвращалась с работы. На остановке что-то внутри подтолкнуло меня прочитать объявление на столбе. Никакие объявления я никогда не читала, проходила мимо. Но сейчас прочла: «Во Дворце культуры имени Хидоятова открываются библейские курсы. Вход свободный».

— Ну вот, прочитала, — сказала я этому неведомому пока для меня Голосу. — Знаю, что такое «вход свободный»: затянут, а потом платить за всё придётся. И в Бога я не верю. Не пойду.

Но Бог сказал мне (я слышала чёткий голос):

— Ты не прочитала, когда и во сколько идти!

— 31 мая, в воскресенье, — прочитала я, — в 10 утра. Вот, прочитала, — ответила я Голосу.

— А теперь — иди! — ответил Господь. И в этот момент на меня излилось что-то невидимое, как будто вода. Мысли мои вмиг переменились, и я побежала домой, чтобы рассказать маме про это объявление и пригласить её туда. Всё во мне горело, я еле дождалась воскресенья, чтобы пойти с мамой во Дворец Хидоятова на встречу с Богом.

Прошло ещё полтора года, и 19 декабря 1993 года я приняла крещение. Это новое рождение — самое главное, что случилось в моей жизни. А ещё я нарушила своё детское обещание никогда не говорить «слава Богу». Теперь я каждый день говорю: «Слава Богу!»

Слава и благодарность Тебе, Господи, за всё!

Алёна Гусева

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2022 г.