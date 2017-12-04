Псалом 32

1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.

2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;

3 Пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,

4 Ибо слово Господне право и все дела Его верны.

5 Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.

6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — всё воинство их:

7 Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах.

8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной,

9 Ибо Он сказал — и сделалось; Он повелел — и явилось.

10 Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов.

11 Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.

12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе.

13 С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих;

14 С престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле:

15 Он создал сердца всех их и вникает во все дела их.

16 Не спасётся царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.

17 Ненадёжен конь для спасения, не избавит великою силою своею.

18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,

19 Что Он душу их спасёт от смерти и во время голода пропитает их.

20 Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и защита наша;

21 О Нём веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.

22 Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.