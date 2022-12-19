Слишком много совпадений

Почему атеисты так упорно игнорируют свидетельства, указывающие на Творца?

Солнечно-лунное совпадение

Доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать полное солнечное затмение? Видели ли вы, как сходятся два светила? Лишь самые края солнечных лучей вырываются из-за лунного диска. Для наблюдателя на Земле Луна имеет те же видимые размеры, что и Солнце. Профессор физики Брайан Кокс так прокомментировал это от имени ВВС: «Так совпало, что Луна в диаметре в 400 раз меньше Солнца, и в то же самое время она находится в 400 раз ближе к нам, чем Солнце. Совершенное совпадение…» Неужели? Сколько же должно быть совпадений, чтобы «случайное» перестало быть случайным?

Тонкая настройка вселенной

К несчастью для профессора Кокса и других людей с атеистическим мировоззрением, есть множество других подобных «совпадений». Расположение Земли в Солнечной системе, к примеру, не допускает перегрева или переохлаждения нашей планеты и позволяет воде находиться в жидком состоянии. Если бы орбита Земли находилась хоть немного ближе к Солнцу, вся вода на планете испарилась бы, а если хоть немного дальше — замёрзла. В обоих случаях жизнь на Земле была бы невозможной.

Наша атмосфера состоит в основном из азота и кислорода, а также небольшого количества аргона, углекислого газа и других газов в незначительных количествах. Такой состав поддерживает умеренный климат, подходит для сложной организации жизни, а также обеспечивает прозрачность неба, благодаря которой мы можем обозревать Вселенную.

Тонкую настройку Вселенной можно наблюдать и на атомном уровне. Например, если бы хоть немного изменилось отношение массы электрона к массе протона, необходимые для жизни молекулы, такие, как ДНК, не могли бы образоваться. Если бы энергетические уровни ядер углерода и кислорода были другими, Земля была бы необитаема. Как признал профессор физики Пол Дэвис, не являющийся христианином, «ощущение замысла поражает».

Настоящая битва

Реакция противников веры на все эти факты настолько же показательна, насколько и поразительна. Когда доктор Гильермо Гонсалес снял документальный фильм «Привилегированная планета» (The Privileged Planet), в котором показал, что случайное стечение обстоятельств является несерьёзным объяснением для огромного количества наблюдений, свидетельствующих о Замысле, поднялся настоящий переполох. Группы атеистов провели кампании с требованием отменить показ фильма. Было даже отправлено электронное письмо в департамент антропологии Университета Джоржда Вашингтона с рекомендацией не смотреть его. На самого Гонсалеса обрушился шквал критики, что повлекло за собой внезапный крах его перспективной карьеры и лишение его постоянной должности в научном сообществе.

Есть множество потрясающе сильных свидетельств, указывающих на сверхъестественный акт творения и на существование Бога-Творца. Но люди просто отказываются прислушиваться к ним. Что ещё хуже, некоторые считают своим долгом помешать другим изучить имеющиеся доказательства. В некоторых странах учителя государственных школ теперь должны внимательно следить за тем, чтобы от них никто не услышал и намёка на то, что вера в «разумный замысел» может быть основана на фактах. Однако такие драконовские порядки не помогают науке, потому что они, по сути, отбивают охоту критически мыслить, а ведь это навык, играющий важнейшую роль в добросовестной науке.

Последнее воззвание к землянам

Мы понимаем, что это больше духовная, нежели интеллектуальная,

война. В последнем предупреждении жителям Земли, переданном в так называемой Трёхангельской вести, Бог обращается к людям, говоря: «Благоговейте перед Богом, воздайте славу Ему, ибо пришёл час суда Его; поклонитесь Сотворившему небо и землю, море и вод источники!» (Библия, книга Откровение 14:7). *

Наше поколение забыло Творца. Но Ангел зовёт: «Поклонитесь Творцу». Пока ещё есть время, пока ещё не перетекли последние песчинки в часах Земли, остановитесь, отвлекитесь от суеты, «поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счётом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает» (Библия, книга пророка Исаии 40:26). «Спроси у животных — они научат тебя, птицы небесные тебе поведают! Побеседуй с землёй — и она наставит тебя, рыбы морские тебе расскажут! Кто же не знает, что рука Господа сотворила всё это?» (Библия, книга Иова 12:7–9).*

Если постоянно (в школе, вузе, по телевизору и т. д.) твердить людям про взрыв, самозарождение жизни и миллионы лет, то самое абсурдное начинает восприниматься как научное. Подумайте над этим. Между тем, если у вас есть глаза, уши и разум, то достаточно уединиться на природе или просто посмотреть в зеркало, чтобы понять: есть Творец, мы не случайность. А если так, то есть предназначение, план, смысл…

Наступает новый год. Пусть этот год станет для вас, дорогие читатели, годом самого важного знакомства — знакомства с Творцом, годом удивительных открытий, годом перемен, переоценок, годом самых важных решений. «Поклонитесь Сотворившему»…

Подготовил Егор Стасов

с использованием материалов bibleap.com

*Перевод под редакцией М. П. Кулакова.

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.