Слова утешения от Бога

«Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь» (книга Псалтирь 33:20).

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, всё содействует ко благу» (Послание римлянам 8:28).

«Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость» (книга Псалтирь 29:6).

«Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их» (книга Псалтирь 146:3).

«Ибо Сам сказал: “не оставлю тебя и не покину тебя”» (Послание евреям 13:5).

«Все заботы ваши возложите на Него, Ибо Он печётся о вас» (1 послание Петра 5:7).

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.