Ты слышал, друг, благую весть,

Что нам Спаситель завещал?

Что для тебя надежда есть,

Что за тебя Он жизнь отдал?

Что в Царстве Божьем на Земле

Тебе Он счастье обещал?

Что Своей смертью на кресте

Тебе Он вечность даровал?

Ты слышал, что прощенье есть

Для всех, раскаянных душой?

Что пронеслась спасенья весть:

«Христос воскрес! Иисус живой!»

Ты знаешь, что для всех людей

Он Землю новую создаст?

Что для тебя там место есть,

Ты лишь грехи свои оставь!

Стремись туда своей душой,

Там свет, там жизнь и там любовь!

Ты сердце для Христа открой,

И Он услышит голос твой.

Чтоб мог ты жить во славе дня,

Лишь смерть Христа нужна была,

Земля распяла, предала.

А ты, ты где, с кем жизнь твоя?

Галина Садова, г. Сочи

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.