Бог видит нас со всех сторон,

И изнутри нас видит тоже.

Везде и всюду с нами Он,

И спрятаться никто не сможет.

Не существует, просто нет

Того, что Он в тебе не знает.

Бог — абсолютный, чистый свет,

В котором тени не бывает.

Когда испачкалась душа,

То самому не освятиться.

Чтоб жить во свете, не греша,

Духовно надо возродиться,

Себе подобие вернуть

Того, Кто всемогущ и вечен,

Из тьмы грехов на свет шагнуть

Любви Божественной навстречу,

Заполнить Богом пустоту,

Поставить гордость на колени,

Жить постоянно на свету,

Пока грехов исчезнут тени.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.