Смузи от тревожности

Содержит глюкозу, растворимую клетчатку, витамины группы В, а также овёс — лёгкое успокаивающее средство для нервной системы. Этот вкуснейший смузи можно пить и на завтрак, и на полдник детям и взрослым, желающим побороть тревожность или нервозность.
На 3 порции вам понадобятся:
✅2 банана,
✅1 стакан замороженной или свежей клубники,
✅4 ст. ложки кокосового молока,
✅2 ст. ложки проросших пшеничных зёрен,
✅2 ст. ложки мёда,
✅1 стакан овсяного или соевого молока.
Поместите все ингредиенты в блендер. Перемешайте до получения однородной массы.
Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.