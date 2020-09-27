Смузи от тревожности

Содержит глюкозу, растворимую клетчатку, витамины группы В, а также овёс — лёгкое успокаивающее средство для нервной системы. Этот вкуснейший смузи можно пить и на завтрак, и на полдник детям и взрослым, желающим побороть тревожность или нервозность.

На 3 порции вам понадобятся:

✅2 банана,

✅1 стакан замороженной или свежей клубники,

✅4 ст. ложки кокосового молока,

✅2 ст. ложки проросших пшеничных зёрен,

✅2 ст. ложки мёда,

✅1 стакан овсяного или соевого молока.

Поместите все ингредиенты в блендер. Перемешайте до получения однородной массы.

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.