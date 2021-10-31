Тыкву — в дело

Надеемся, что, прочитав статью «Милое веселье?», вам не придёт в голову издеваться над тыквой, вырезая из неё страшные рожи. Лучше приготовьте лазанью по новому рецепту и вкуснейшие манты. Тыкву любят далеко не все, но после того, как вы попробуете эти блюда, вы точно поменяете к ней своё отношение!

Лазанья с тыквой

Ингредиенты:

5 – 6 листов тортильи или тонких лавашей

500 г тыквы (потереть на тёрке)

300 г тофу (измельчить в крошку)

150 г соевого майонеза (или любого другого).

Приготовление:

Потёртую тыкву поместить в кастрюлю (или сковороду) с толстым дном и потушить 10 –

15 минут до мягкости. Соединить все ингредиенты, кроме лавашей. Посолить по вкусу. По желанию можно добавить любимые специи. Каждый слой лавашей переложить тыквенной смесью. Последний (верхний) лаваш смазать любым майонезом. Украсить яркими специями (куркума, паприка) и кусочками помидоров. Запекать при температуре 180°C около 20 минут. Подавать тёплой. Приятного аппетита!

По рецепту лечебно-оздоровительного центра «Наш Дом»

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.