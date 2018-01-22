Снегопад, закрытая касса и жалобная книга

Свидетельства о том, что Бог рядом

Жизнь — это путешествие. Если ты путешествуешь по жизни с Богом, то жизнь становится интереснее, и всегда есть уверенность, что с тобой ничего не произойдёт без Его воли.

Наша семья очень любит путешествовать. А путешествовать на автомобиле — это вдвойне захватывающе. Но на этот раз путь предстоял не из лёгких. Мне с сыном просто необходимо было выехать в воскресенье рано утром из дома, где мы проводили новогодние каникулы. Ему на учёбу в школу, а мне на работу.

Снег начал сыпать ещё в субботу днём и не унимался. К вечеру снегопад усилился. На дорогах можно было наблюдать буксующие автомобили. Что делать? Прогноз неутешительный, интернет обещал снегопад вплоть до вторника. Мысль, что мне придётся одной с сыном ехать в пургу по неизвестно какой дороге, пугала. Господи, что мне делать? Надо ехать сейчас, пока ещё не так много намело снега. Я никогда не ездила за рулём в ночь, да ещё в метель. Муж согласился сопровождать меня, а утром вернуться на поезде. Дочь тоже захотела поехать с нами. Мы помолились, быстро собрались, погрузили вещи в машину. Как я люблю такие моменты, когда мы всей семьёй вместе в этом маленьком пространстве тёплого салона автомобиля и мой Бог рядом!

Спустя некоторое время мы догнали легковушку, которая повторяла наш маршрут, и мне было комфортно ехать за ней. Снег не так слепил лобовое стекло. Господи, пусть он едет туда, куда надо нам. Впереди вся ночь в дороге. На очередной автозаправке автомобиль моего провожатого свернул к бензоколонкам. Я вышла из машины и вежливо спросила, куда он едет. К моей радости нам было по пути! Глубоко за полночь мои уже спали, я одна была на страже их безопасности. Нет, не одна! Со мной был мой Бог и ангел-хранитель в лице водителя легковушки.

Снег валил стеной. Временами мне казалось, что нет ни земли, ни неба, ни обочины, только два красных фонаря впереди, как неустанный маяк, указывали мне путь. Господи, Твоей заботе нет предела, Твоя любовь хранит Твоих детей всегда и везде! Временами нам приходилось выезжать на «встречку», потому что снежные сугробы, как барханы, перекрывали дорогу, оставляя только узкую полоску встречной полосы. По обеим обочинам дороги то тут, то там попадались полицейские машины, кареты скорой помощи рядом с перевёрнутыми легковушками и фурами. Я ехала и молилась за своего спасителя, его семью. Осталось всего 200 км, уже светло, опасность миновала. Мы благополучно добрались до нашего с сыном места жительства. Но сначала надо было купить билеты на электричку и поезд для дочери и мужа. Мы доехали до станции. Я буквально валилась с ног после напряжённой ночи. Но самые трудные испытания нас ждали впереди.

Тёмные силы подстерегают человека, когда он слаб. Мы с дочерью зашли внутрь и увидели большую толпу. Оказывается, мы попали на станцию перед скорым отправлением электрички. Выбора не было, мы встали в очередь. Впереди стоял румяный высокий парень. Он был один из весёлой компании, часть которой всё подходила и подходила, присоединяясь для покупки билетов. Мне было обидно, что мы вынуждены пропускать всех вперёд, о чём я вежливо ему сообщила. На мою голову обрушился поток брани и пошлых шуток. Мы с дочерью молчали в надежде, что он выговорится и это когда-нибудь закончится. Подойдя к кассе, я высказала свою просьбу купить билеты, на что кассирша возмутилась чередой резких слов. Оказывается, билеты на поезда дальнего следования не продаются за полчаса до отправления электрички, и мы задерживаем очередь. Я не согласилась отойти от кассы, лишь посторонилась в надежде, что кассир, обслужив всю очередь, всё-таки продаст нам билеты. Но она оповестила, что у неё потом технический перерыв на полчаса, сопровождая все свои слова руганью в наш адрес. Ни тени жалости даже после того, как я объяснила причину своего помятого вида. В солидарность с ней какая-то пожилая дама из очереди одарила нас очередным эпитетом, роняя свои кожаные перчатки на пол и не замечая этого.

Я еле стояла на дрожащих ногах и понимала, что происходит что-то необычное. Господи, где Ты? Моё сердце переполнено негодованием, я не хочу слушать эти оскорбления, моё тело просто ноет от усталости, а сознание требует справедливости. И тут я обращаю внимание возмущённой дамы на её перчатки. Она на мгновение замолкает и тихим голосом благодарит…

Потом были опущенные жалюзи и молитва за злую кассиршу и её семью… А что ещё оставалось? Когда люди кричат, они слабы, они очень хотят, чтобы их услышали. Господи, услышь и её, и меня. За закрытым жалюзи стеклом раздавались приглушённые жалобы сменщице вперемешку с возмущением в мой адрес. Я молилась…

Прошло полчаса. Перерыв закончен. Жалюзи с шумом открылись. За столом сидела уже другая кассирша. Она вежливо стала обслуживать нас. Но та, что так безжалостно украла всякую надежду на скорый отдых, с интересом наблюдала за нами. Дочь предложила записать жалобу в книге отзывов станции. И тут в голове мелькнула мысль. Да, я сделаю запись в книге, но только благодарственную. Удивлению моей кассирши не было предела.

— За что благодарность? — глаза широко раскрылись, в воздухе повисла пауза.

— Вам благодарность за вежливое обслуживание, за тактичное пояснение. Я молилась о вас, за вашу семью, чтобы у вас не болело сердце. Пусть всё будет хорошо.

Она передала мне книгу отзывов и предложений с ручкой как в замедленном кино, пытаясь что-то понять. Мы с дочерью написали просьбу к администрации станции о поощрении наших кассирш за их труд и кучу добрых пожеланий. Отдавала книгу я с тёплой улыбкой. Мне захотелось заглянуть в глаза своему уже несколько раз прощённому «врагу». В них была тишина и растерянность:

— Простите меня.

— Всё будет хорошо, — то, что я смогла произнести, касаясь её руки.

Господи, Ты рядом! Вот только что была буря, но Ты не в шторме, Ты в тихом веянье молитвы и смирении. Ты творишь невозможное в людских сердцах. Ты зло обращаешь в добро, Ты испытываешь, но в испытании даёшь силу, мудрость, терпение. Ты рядом.

Ты есть ЛЮБОВЬ!

Ирина Кулагина, г. Ульяновск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.