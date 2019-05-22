Сныть – почётный сорняк

Сегодня многие вовсе не знают, что такое сныть, хотя меньше столетия назад это растение широко использовалось в качестве зелени для супа и окрошки, в щах-борщах; ею приправляли гарниры. В голодные военные годы сныть спасала людей от недоедания и цинги. Грех не воспользоваться этим Божьим даром, особенно тем, у кого чудо-растение всходит на правах сорняка на дачном участке.

Вещества, входящие в состав сныти, укрепляют стенки сосудов и повышают иммунитет. Сныть используют при заболеваниях суставов, почек и мочевого пузыря, органов пищеварительного тракта, дыхательных путей. Зелень сныти — поставщик железа, меди, марганца и других ценных нутриентов.

Фитотерапевт Л. Н. Сурина пишет об этом целебном растении: «Она выводит ураты и лактаты и входит в травные сборы для выведения мочевой кислоты. При этом является мягким средством, которое не вымывает кальций из костей!

Видовое название сныти — подагрария. Что говорит о том, что это растение издревле использовалось в медицине для лечения подагры.

Чай из листьев и черешков сныти следует пить при ревматизме, подагре, при болезнях почек и мочевого пузыря, а также при артрите и как детоксикационное средство».

Сныть не только лечит — это превосходное питательное растение. Не стоит тратиться на дорогую зелень для салатов и коктейлей, когда такое сокровище в обилии растёт у нас под ногами.

Предлагаем вам два рецепта напитков со снытью.

Во втором рецепте используются листья одуванчика. Они особенно нежны и хороши до цветения, а потом начинают горчить, но сохраняют при этом полезные свойства.

Коктейль со снытью

Ингредиенты:

• 2 банана

• 2 апельсина

• 4 – 6 шт. кураги (на ваше усмотрение)

• горсть сныти

• воды до отметки на блендере 1750 мл (воду наливаем в последнюю очередь)

Помещаем все ингредиенты в блендер (высокая чаша) и перемешиваем.

Травяной напиток с бананом, финиками и лимоном

Ингредиенты:

• горсть травяного сбора, состоящего из листьев одуванчика, крапивы, подорожника, тысячелистника, сныти и мокрицы

• 3 финика (или 1 столовая ложка изюма)

• 1 банан

• сок одного лимона

• 0,5 л воды

Крупно порезать зелень (чтобы не было длинных стеблей), поместить все ингредиенты в блендер, измельчить до однородности.

Пейте на здоровье!

Если вы не привыкли к таким напиткам, то начинать стоит с 1 стакана в день, наблюдая за реакцией организма. Впрочем, сныть не имеет противопоказаний, за исключением индивидуальной непереносимости.

Зелёные коктейли — полезная еда. Их надо не пить, а есть, обогащая каждый глоток слюной.

И не забудьте запасти сныть на зиму! Листья сныти можно сушить и квасить, как белокочанную капусту. А можно приготовить «суповой набор» и заморозить сныть вместе с другими дикоросами (щавель, крапива) — для зимних зелёных щей.

Перед замораживанием сныть необходимо промыть, отделить от примесей других растений, которые случайно могли попасть при сборе. Просушить и, уложив целой в пакет, заморозить.

Сушат сныть, разложив на ровной поверхности, при комнатной температуре.

Евгения Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.