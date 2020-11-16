Вас ждут… чечевица и нут

Человеку необходим белок. Многие думают, что получить его можно только из продуктов животного происхождения. Но так ли это? Бобовые — прекрасный источник растительного белка. А сочетание зерновые + бобовые обеспечит организм всеми незаменимыми аминокислотами. Вот пара ярких идей блюд из бобовых.

Нутовые лепёшки

Ингредиенты:

1 стакан нутовой муки

1 – 1,5 стакана воды

овощи на ваш вкус (горошек/ кукуруза/ измельчённый болгарский перец/измельчённая спаржевая фасоль), зелень для начинки

соль

0,5 ч. ложки куркумы

Приготовление:

Соединить все сухие ингредиенты и, помешивая, аккуратно добавить воду. Дать постоять 1,5 – 2 часа. Затем добавить овощи и зелень, перемешать. Выпекать на разогретой сковороде. Сразу подавать к столу с томатным соусом или самодельным кетчупом. Приятного аппетита!

Оладушки из красной чечевицы

Ингредиенты:

500 г красной чечевицы

500 – 600 мл воды

1 луковица

2 средних морковки

3 небольших помидора (можно использовать красный болгарский перец)

соль

приправы

зелень

Приготовление:

Чечевицу промыть, замочить на ночь. Добавить воду и пробить блендером до консистенции жидкой сметаны. Лук порезать кубиками, морковь натереть на тёрке, потушить. Помидоры мелко нарезать. Соединить овощи и чечевицу. Добавить измельчённую зелень, соль и приправы по вкусу.

Можно выпекать на разогретой сковороде без масла. Оладушки не пристают и легко переворачиваются. Можно слегка смазывать сковороду маслом, тогда оладушки получаются яркие и аппетитные. Подавать горячими. И не забывайте про сочетание зерновые + бобовые. Оладушки сочетаются с рисом, булгуром, цельнозерновыми макаронами.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.