Вас ждут… чечевица и нут

Человеку необходим белок. Многие думают, что получить его можно только из продуктов животного происхождения. Но так ли это? Бобовые — прекрасный источник растительного белка. А сочетание зерновые + бобовые обеспечит организм всеми незаменимыми аминокислотами. Вот пара ярких идей блюд из бобовых.
Нутовые лепёшки
Ингредиенты:
- 1 стакан нутовой муки
- 1 – 1,5 стакана воды
- овощи на ваш вкус (горошек/ кукуруза/ измельчённый болгарский перец/измельчённая спаржевая фасоль), зелень для начинки
- соль
- 0,5 ч. ложки куркумы
Приготовление:
Соединить все сухие ингредиенты и, помешивая, аккуратно добавить воду. Дать постоять 1,5 – 2 часа. Затем добавить овощи и зелень, перемешать. Выпекать на разогретой сковороде. Сразу подавать к столу с томатным соусом или самодельным кетчупом. Приятного аппетита!
Оладушки из красной чечевицы
Ингредиенты:
- 500 г красной чечевицы
- 500 – 600 мл воды
- 1 луковица
- 2 средних морковки
- 3 небольших помидора (можно использовать красный болгарский перец)
- соль
- приправы
- зелень
Приготовление:
Чечевицу промыть, замочить на ночь. Добавить воду и пробить блендером до консистенции жидкой сметаны. Лук порезать кубиками, морковь натереть на тёрке, потушить. Помидоры мелко нарезать. Соединить овощи и чечевицу. Добавить измельчённую зелень, соль и приправы по вкусу.
Можно выпекать на разогретой сковороде без масла. Оладушки не пристают и легко переворачиваются. Можно слегка смазывать сковороду маслом, тогда оладушки получаются яркие и аппетитные. Подавать горячими. И не забывайте про сочетание зерновые + бобовые. Оладушки сочетаются с рисом, булгуром, цельнозерновыми макаронами.
Подготовила Оксана Соловьёва