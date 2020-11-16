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Вас ждут… чечевица и нут

redaktor
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Вас ждут… чечевица и нут

Человеку необходим белок. Многие думают, что получить его можно только из продуктов животного происхождения. Но так ли это? Бобовые — прекрасный источник растительного белка. А сочетание зерновые + бобовые обеспечит организм всеми незаменимыми аминокислотами. Вот пара ярких идей блюд из бобовых.

Нутовые лепёшки

Ингредиенты:

  • 1 стакан нутовой муки
  • 1 – 1,5 стакана воды
  • овощи на ваш вкус (горошек/ кукуруза/ измельчённый болгарский перец/измельчённая спаржевая фасоль), зелень для начинки
  • соль
  • 0,5 ч. ложки куркумы

Приготовление:

Соединить все сухие ингредиенты и, помешивая, аккуратно добавить воду. Дать постоять 1,5 – 2 часа. Затем добавить овощи и зелень, перемешать. Выпекать на разогретой сковороде. Сразу подавать к столу с томатным соусом или самодельным кетчупом. Приятного аппетита!

Оладушки из красной чечевицы

Ингредиенты:

  • 500 г красной чечевицы
  • 500 – 600 мл воды
  • 1 луковица
  • 2 средних морковки
  • 3 небольших помидора (можно использовать красный болгарский перец)
  • соль
  • приправы
  • зелень

Приготовление:

Чечевицу промыть, замочить на ночь. Добавить воду и пробить блендером до консистенции жидкой сметаны. Лук порезать кубиками, морковь натереть на тёрке, потушить. Помидоры мелко нарезать. Соединить овощи и чечевицу. Добавить измельчённую зелень, соль и приправы по вкусу.

Можно выпекать на разогретой сковороде без масла. Оладушки не пристают и легко переворачиваются. Можно слегка смазывать сковороду маслом, тогда оладушки получаются яркие и аппетитные. Подавать горячими. И не забывайте про сочетание зерновые + бобовые. Оладушки сочетаются с рисом, булгуром, цельнозерновыми макаронами.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.

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