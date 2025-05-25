«Сокрытому Сокровищу» — 25 лет

25 лет — это немалый путь для периодического издания. С чего же всё началось?

Идея создания

Большие, хорошие, важные дела начинаются с мыслей и идей, которые даёт Господь. Иногда не самым обычным образом. 25 лет назад молодой пастор йошкар-олинской церкви Самвел Григорян предложил соседям изучать Библию. Никто тогда не откликнулся, а один сосед даже обошёлся с пастором довольно грубо. Через некоторое время мужчины встретились в подъезде у почтовых ящиков. Ещё одна соседка доставала тогда из ящика целую кипу рекламных газет и возмущалась: «Так много газет, а совершенно нечего читать!» На что сосед, кивнув в сторону пастора, ответил: «А что вы мне это говорите? Вы ему говорите: им-то есть, что рассказать. Почему они ничего не печатают?!» Таким образом, идею создания газеты подсказали сами читатели!

Какой должна быть газета?

Господь заранее готовил почву для появления газеты. С этим тоже связана интересная история. Наталья Воронина, 19 лет проработавшая главным редактором «Сокрытого Сокровища», вспоминает об этом так: «За пару лет до выхода первого номера «Сокрытого Сокровища» в офис предприятия, где я работала, кто-то принёс христианскую газету. В этой газете не было никаких выходных данных, но именно её образ запечатлелся у меня в памяти как пример очень хорошо спланированного христианского издания. Я тогда и не думала, что когда-нибудь буду принимать участие в издании газеты. Но когда возникла идея выпускать свою газету, я уже знала, какой она должна быть. Интересно, что только в 2005 году мы узнали, что та газета, попавшая к нам в офис, была издана церковью г. Кирова тиражом 1000 экземпляров. Был выпущен единственный номер, и работа остановилась. Разве не чудо, что Бог прислал распространителя в Йошкар-Олу, за сотни километров, чтобы у нас был образец, как сделать издание, для которого Он, как мы теперь видим, предусмотрел большое будущее?!»

Выбор названия

Название «Сокрытое Сокровище» появилось на основании библейского текста: «Ещё: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле» (Евангелие от Матфея 13:44). Эти слова долгое время были написаны на первой странице газеты в верхнем колонтитуле. В этой притче поле — это Священное Писание, а небесное сокровище — Иисус Христос, весть Евангелия. Именно для того, чтобы сделать сокровище доступным всем людям, и была создана газета.

Каким был первый номер

Церковь поддержала предложение пастора издавать свою газету, и в мае 2000 года вышел первый номер газеты «Сокрытое Сокровище» тиражом 990 экземпляров. Это издание было напечатано на принтере, содержало всего три статьи и больше походило на маленький бюллетень из четырёх страничек. Все газеты были быстро распространены. Увидев интерес читателей, верующие щедро пожертвовали средства на издание следующего номера, который содержал уже 8 страниц формата А3 и был напечатан в типографии.

Коллектив пионеров «Сокрытого Сокровища»

Газета «Сокрытое Сокровище» создавалась силами добровольцев, которые к тому же не были профессионалами в этой области. Они понимали это, но были твёрдо убеждены, что, если Господь поручил им эту работу, значит её нужно выполнить максимально качественно. Поэтому коллектив учился, и каждый сотрудник становился профессионалом своего дела. Консультировались с журналистами, с редакторами действующих печатных изданий. Господь заботился о том, чтобы «Сокрытое Сокровище» росло и развивалось, посылал опытных помощников.

Нюансы в начале пути

Наталья Воронина вспоминает: «Я в то время была в отпуске по уходу за ребёнком. Верстала газету студентка, жившая в пригороде. Времени на разъезды не хватало. С интернетом тогда было ещё туго, и два молодых человека помогали нам, взяв на себя обязанности курьеров. Один из членов команды набирал тексты, я их редактировала, отдавала на вёрстку, потом с вёрстки нужно было приносить материалы мне на проверку, затем дискету отвозили дизайнеру и т. д. Парнишки постоянно бегали туда-сюда с распечатками и дискетами.

К тому времени как «Сокрытое Сокровище» стали печатать в разных городах, появился интернет. Мы начали отправлять электронные версии газеты в другие точки страны. Чтобы передать один файл с макетом газеты, нужно было около 2,5 часов интернет-соединения. Отправляли материалы чаще ночью, когда нагрузка на сеть была поменьше. Если в процессе загрузки файла происходил сбой, приходилось начинать всё заново».

Газетные волонтёры

Изначально «Сокрытое Сокровище» было волонтёрским проектом, продиктованным желанием делиться открытиями, сделанными при чтении Библии. Сотрудники редакции посещали десятки городов, чтобы вдохновить верующих людей присоединиться к команде распространителей. Если вы получили этот номер «Сокрытого Сокровища», то только благодаря тому, что кто-то жертвует на это деньги, силы и время. Сотни людей трудятся для того, чтобы «Сокрытое Сокровище» попало в каждый дом нашей огромной страны.

«Сокрытое Сокровище» в городах России

Кроме Йошкар-Олы, газета печатается ещё в 14 городах: от Санкт-Петербурга на севере до Минеральных Вод на юге, от Симферополя на западе до Хабаровска на востоке. Каждый из городов, издающих региональную версию, печатает газеты для всего своего региона. Кроме того, есть населённые пункты, которым удобнее заказывать газеты в Йошкар-Оле. Более 150 населённых пунктов получают газеты из редакции. Таким образом, «Сокрытое Сокровище» распространяется на всей территории России. Общий тираж на сегодняшний день составляет более 320000 экземпляров.

Газета для души

Команда «Сокрытого Сокровища» продолжает трудиться, потому что видит отклик. Люди вдохновляются опытом авторов статей, зависимые получают освобождение, сохраняются семьи, которые были на грани развода, кто-то отказывается от мысли о самоубийстве, люди обретают смысл жизни, мир и радость. Ещё на этапе планирования очередного номера команда молится: «Господь, ты уже видишь тех людей, которые получат газеты, Ты знаешь их нужды и переживания. Дай мудрости Твоей, пусть Дух Святой наставит нас, чтобы материалы номера стали ответом на чаяния этих душ…»

Подписка через Почту России

«Сокрытое Сокровище» включено в электронный каталог Почты России, и на него можно оформить подписку в любом почтовом отделении для себя и друзей, живущих в вашем регионе, или на сайте podpiska.pochta.ru/press/П4049 для любого региона России.

Если вам понравился этот номер газеты, но у вас нет связи с распространителем, подписывайтесь через Почту России (подписной индекс П4059). Пусть «Сокрытое Сокровище» месяц за месяцем сеет в ваших сердцах разумное, доброе и вечное.

Юлия Коровина,

Александра Третьякова