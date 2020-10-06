Совесть — реальность Бога

Совесть в творчестве Фазиля Искандера

Фазиль Искандер — всемирно известный писатель. Он родился в Абхазии, но все его произведения написаны на русском языке. Они исполнены любви к человеку, великодушия, юмора. А самое главное — в них есть Бог. Даже в эпоху атеизма Фазиль Искандер осмеливался говорить о Главном.

Фазиль Искандер известен многим как автор книг для детей — реалистичных, остроумных и увлекательных. Однако мало кто знаком с поэтическими произведениями писателя. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию два из них, говорящих о совести. Она, по мнению Искандера, — это то необыкновенное, что нельзя объяснить случайностью и эволюцией.

Совесть

Дарвина великие старанья,

Эволюции всемирная волна.

Если жизнь — борьба за выживанье,

Совесть абсолютно не нужна.

Верю я — в картине мирозданья

Человек — особая статья.

Если жизнь — борьба за выживанье,

Выживать отказываюсь я.

Есть бессовестность, конечно, но не это —

Тянут люди трепетную нить —

Неизвестному кому-то, где-то

До смерти стараясь угодить.

Кто создал чудесный этот лучик,

И кого он не пускает вспять?

Погибали лучшие из лучших,

Чтобы этот лучик не предать.

Говорить, конечно, можно много,

Многое понятно между строк.

Совесть есть, друзья, реальность Бога,

И реальность совести есть Бог.

1965

— Ты говорил, что знак твоего существования есть и на Земле, — напомнил дьявол.

— Да. Это совесть. Никакими земными причинами её не объяснить… Совестливость — всегда земная невыгода, земное неудобство… Совесть — это стыд передо мной, но многие люди ещё недостаточно разумны, чтобы это понимать.

Ф. Искандер, «Сон о Боге и дьяволе»

— Что ты выше ставишь в человеке — разум или совесть?

— У совести всегда достаточно разума, чтобы поступить совестливо. А у разума иной раз недостаточно совести, чтобы действовать разумно. Сам пойми, что выше.

Ф. Искандер, «Сон о Боге и дьяволе»

Тысячелетье в тупике…

Тысячелетье в тупике

От слов, услышанных в дорогу;

— Ударившему по щеке, —

Сказал, — подставь другую щёку.

Неужто мысли нет иной?

И не было? Так миром правят.

Жди с окровавленной щекой,

Когда другую окровавят.

Чего Он от людей хотел?

Ждал час, когда мы хлопнем дверью?

Терпенья нашего предел

Неужто вычислял? Не верю!

Чего же Он хотел тогда?

Он ждал преображенья муку.

Взрыв совести. Огонь стыда,

Смиряющий у бьющих руку.

1976

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.

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