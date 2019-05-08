Советский капитан с Библией

Блокадник Анатолий Сухарев рассказывает о капитане Грищенко, который вопреки идеологическим установкам своего времени не стеснялся своего Бога и Его Слова — Библии. А спустя годы сам Анатолий посвятил жизнь Богу — тому Богу, Который всегда знает верный курс.

Это произошло на Балтике в 1943 году. Командир подлодки, капитан Грищенко, вышел из Кронштадта в свободную охоту и, беспрепятственно войдя в акваторию большого морского порта противника, подняв перископ, увидел впечатляющую картину: вся акватория была забита военными судами, ожидающими раздачи топлива. А посредине порта красовался громадный танкер, осевший ниже своей ватерлинии, что говорило капитану: вот она удача, прямо перед ним. Нельзя было терять ни одного мгновения: перископ обнаружат и пиши пропало. Грищенко быстро разворачивает нос подлодки на танкер и посылает четыре торпеды. Увидев целое море адского огня, охватившего порт, капитан быстро взял обратный курс.

В команде у Грищенко находился замполит. Увидев в капитанской рубке Библию с пометками, он собрался было задать вопрос, но Грищенко опередил его:

— Скажите, вы уверены, что мы дойдём до Кронштадта целыми и невредимыми на нашей ревущей корове (так называли подводники свои субмарины из-за грохота двигателя)?

— Нет, не уверен, — чистосердечно признался замполит.

— И я не уверен! Но у меня на руках вечная Книга Божия, и она мой советник на все случаи жизни. Она открыла мне, что я увижу победу своими глазами. Сейчас я веду подлодку и не знаю, где противник уготовил нам могилу. Но я вижу руку Божию, которая меняет наш курс то в одну сторону, то в другую, и поэтому не перестаю благодарить и славить моего библейского Бога Иисуса Христа за Его любовь и милость.

По благополучном прибытии в Кронштадт замполит не преминул рассказать в военно-морском штабе о вопиющем нарушении идеологической установки капитаном Грищенко, который пользуется Библией как своим советником. Командование, узнав о геройском подвиге капитана, всё-таки отказало ему в звезде героя, а вместо неё он получил орден боевого красного знамени.

Прошло 30 лет, и в 1973 году, ловя рыбу на тральщике между Кронштадтом и Усть-Нарвой, на 1 мая мы подняли с тралом рогатый подарок весом полтонны. Мина из-за натяга троса прижалась к борту. Нас спас полный штиль — явление в море весьма редкое. В этом был виден явный Божий промысел. Не помню, как у меня в руках оказалась кувалда. Тралмастер держал топор на тросе, туго натянутом через фальшборт. Размахнувшись, я ударил по топору кувалдой и с первого удара перерубил трос. Мина, увлекая и трал, тихо пошла на дно. Капитан связался по рации с пограничной береговой охраной и передал номер квадрата, в котором находилась мина.

По прошествии времени мой друг Александр Фёдорович Котов, с которым мы ловили рыбу в госморях, привёл меня в питерскую общину Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, где я принял крещение. Перед крещением Александр Фёдорович подарил мне стихотворение собственного сочинения:

Друг мой, что бы ни случилось,

Будем с Богом до конца.

Каждый день прими как милость

От Небесного Отца.

Если ты Небес избранник,

Не печалься ни о чём;

Помни: ты всего лишь странник

В этом мире суетном.

Анатолий Сухарев, г. Пикалёво

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.