Хранимые Богом

Не так давно за какие-то полчаса Господь дважды спас меня и моих родных.

У меня был выходной. Обычно в такие дни я позволяю себе отлежаться, отоспаться, но в этот раз мне нужно было прийти к дочери в 11.30, чтобы помочь ей с месячной малышкой попасть на приём к четырём врачам в поликлинике, которая находится в 20 минутах езды от нас.

Выйдя из квартиры, я почувствовала неприятный запах плавящихся проводов. У кого-то явно что-то горит, подумала я, переведя тем временем взгляд на электрощиток. Там что-то мерцало. Я открыла железную дверцу щитка и застыла в ужасе: провода горели. Едкий серый дым пополз в сторону нашей квартиры.

Я сразу стала звонить и стучать в двери соседей по этажу и побежала выгонять на улицу младшую дочь с собачкой. У соседки, которая, к счастью, оказалась дома, муж был электриком, но в тот момент находился на работе. Она позвонила ему, и он объяснил, что нужно отключить. Если кто не знает, огонь от электричества нельзя тушить водой.

Я позвонила в службу 112 и, убедившись, что пожар локализован, побежала помогать старшей дочери с ребёнком, ведь запись у врачей по времени.

Мы стали выезжать от дома на трассу, за рулём была моя старшая дочь Виктория. По трассе с достаточно большим отрывом друг от друга мчались большегрузы, и можно было встроиться между ними, но дочь не рискнула. «Нет, ребята, я лучше подожду, я вас боюсь», — проговорила она.

Через три минуты пути, следуя по той же трассе, мы стали свидетелями аварии с участием двух автомобилей и той фуры, которую пропустила Вика. Задняя часть у обеих легковушек была смята. Страшно подумать, что на их месте могли оказаться мы, ведь на заднем сиденье нашей машины в автолюльке мирно спала малышка Лиля.

«Вот что значит помолиться перед выездом», — произнесла Викуля.

Насыщенное утро выдалось! Если бы я вышла раньше или позже, то не увидела бы пламени в электрощите. Огонь вспыхнул именно в момент моего выхода. Благодарение Господу, что Он так любит нас и хранит Своих детей от всякого зла!

Наталья Фургалова

«Ищите прежде Царства Божия», — сказал Иисус. Поставьте заботу о духовном на первое место. Оформите подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на сайте Почты России и получайте свежий номер каждый месяц. «Сокрытое Сокровище» — газета для твоей души. Перейти на сайт Почты России