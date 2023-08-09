Спасибо, Господи, Тебе

За всё, что у меня случилось,

За всё, что в жизни воплотилось,

Что обрелось в моей судьбе.

За каждый жизни моей миг,

За каждую слезу живую,

За то, что плачу и тоскую,

За каждый вздох и каждый вскрик.

За каждый радости глоток

И счастья редкие мгновенья,

За все минуты вдохновенья,

За то, что кровь стучит в висок.

За то, что я могу прощать

Обиды все и все страданья,

За то, что слёзы покаянья

Способны душу очищать.

За радость встреч и боль потерь,

За все надежды и стремленья,

За то, что дал мне разуменье

Всё это осознать теперь.

Спасибо, Господи, Тебе

За то, что Ты с высот Вселенной,

Святой, Великий и Нетленный,

К моей склоняешься мольбе.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.