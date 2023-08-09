Спасибо, Господи, Тебе
За всё, что у меня случилось,
За всё, что в жизни воплотилось,
Что обрелось в моей судьбе.
За каждый жизни моей миг,
За каждую слезу живую,
За то, что плачу и тоскую,
За каждый вздох и каждый вскрик.
За каждый радости глоток
И счастья редкие мгновенья,
За все минуты вдохновенья,
За то, что кровь стучит в висок.
За то, что я могу прощать
Обиды все и все страданья,
За то, что слёзы покаянья
Способны душу очищать.
За радость встреч и боль потерь,
За все надежды и стремленья,
За то, что дал мне разуменье
Всё это осознать теперь.
Спасибо, Господи, Тебе
За то, что Ты с высот Вселенной,
Святой, Великий и Нетленный,
К моей склоняешься мольбе.
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.