Спасибо за письма!

Дорогие читатели, нам очень приятно, когда вы звоните в редакцию, пишете письма. Это всегда вдохновляет и окрыляет нас, поддерживает и придаёт сил. Сегодня мы публикуем недавние письма наших читательниц.

У меня была тяжёлая судьба, мне всё время приходилось бороться за жизнь детей. Я всегда обращалась к Богу, можно сказать, неосознанно, и мне всегда приходила помощь. Так было и в этот раз. В трудную минуту ко мне в дом попала газета «Сокрытое Сокровище». Она помогла мне разобраться в себе, в окружающих и понять истинный смысл жизни. Благодаря газете я пришла в церковь. Слушала проповеди, общалась с верующими, изучала Библию и в результате решила принять водное крещение. Я поняла, что самое главное — это доверие Богу. Я постоянно общаюсь с Иисусом Христом, всегда в молитвах советуюсь с Ним, говорю Ему о своих проблемах и всегда ощущаю Его присутствие. Мой любимый библейский текст: «Ты испытал сердце моё, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашёл; от мыслей моих не отступают уста мои» (Библия, книга Псалтирь 16:3). Благодарю газету, которая открыла мне истину и смысл жизни, дала веру в светлое будущее!

Нурэния Димухаметова, г. Йошкар-Ола

Добрый день!

Пишу вам это письмо с большой благодарностью за то, что присылаете мне газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью». Я всегда с нетерпением жду этих газет. Из них я многому научилась, сумела преодолеть депрессию после того, как похоронила свою единственную дочь.

В этих газетах много интересных статей, в которых говорится, как Господь помогает людям. Мне Господь тоже очень помогает. Я каждый день молюсь, и по молитвам я вижу чудеса. Когда я прочитываю газеты, то даю их своим знакомым. Они тоже передавали вам за это благодарность.

Буду ждать от вас эти газеты, большое вам спасибо. Удачи и успехов вам во всём, счастья и здоровья!

Ирина Акимова, г. Королёв, Московская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.