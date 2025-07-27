Спор о велосипеде

Представь, что у тебя что-то пропало. А потом ты видишь этот предмет у другого человека. Как ты поведёшь себя?

Майк был счастлив! Он только что купил отличный велосипед по очень приятной цене. Дело в том, что полицейский участок регулярно проводил распродажу предметов, которые кто-то нашёл и принёс в полицию, но за которыми так и не обратились хозяева. Например, принесли забытые на скамейке в парке перчатки. Если владелец долго не объявлялся, через некоторое время перчатки выставлялись на продажу.

Велосипед достался Майку почти даром. Он не был новым, но ездил прекрасно.

Радость Майка была кратковременной. На следующий день, когда он колесил по окрестностям, мальчик по имени Алекс окликнул его:

— Эй, это мой велосипед!

— Нет, мой, — ответил Майк. — Я купил его в полиции, на аукционе.

— Я точно знаю, что это мой велосипед, — настаивал Алекс. — Его украли около года назад!

Бедный Майк. Он поехал домой, не зная, что делать. Когда он объяснил маме, что случилось, она позвонила в полицейский участок, и ей сказали, что по закону велосипед теперь принадлежит Майку. «Ура!» — крикнул мальчик.

Затем мама положила свою руку на плечо сыну:

— А если бы ты потерял свой велосипед и год спустя увидел кого-то, кто катался бы на нём? — спросила она. — Как бы ты себя чувствовал?

Улыбка на лице сына погасла.

— Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, — сказал он.

Майк пошёл в гараж, а затем поехал искать Алекса.

Вы ждёте продолжения? Его могло бы и не быть. Всё могло закончиться тем, что Майк вернул велосипед Алексу, но у нашей истории есть продолжение. В полиции узнали о случившемся, но деньги вернуть уже не могли. Зато полицейские рассказали о том, что произошло, администрации города. Тронутые добрым поступком Майка, сотрудники администрации собрали деньги, чтобы купить мальчику новый велосипед. После этого Майк и Алекс вместе катались по окрестностям, наслаждаясь дружбой, зародившейся после одного хорошего поступка.

По книге Чарльза Миллса «Глаза крокодила»