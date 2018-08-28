Спорные вопросы о Втором пришествии Христа

Вопросы о Втором пришествии Христа на Землю волнуют не только богословов, но и простых христиан. Однако в умах людей на эту тему много путаницы и вымыслов. Обратимся за ответами на вопросы о Втором пришествии Христа к первоисточнику — Библии.

Существует теория о том, что перед пришествием Иисуса Христа все христиане будут тайно восхищены с этой земли. Так ли это?

Апостол Павел подчёркивает, что это явление и сопровождающее его воскресение мёртвых и восхищение живых не будет таинственным и тихим, но совсем наоборот — оно будет громогласным, с землетрясениями и огромным волнением: «Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Коринфянам 15:51–53).

При Втором пришествии, при восстановлении жизни, праведники во Христе не умрут, но изменятся во мгновении ока, и вместе они будут восхищены на воздухе на встречу со Христом, чтобы быть с Ним вечно.

Пришествие Иисуса не будет каким-то частным, тайным, территориальным (например, в дикой местности или в пустыне), но будет подобно молнии, которую видно повсюду (см. Матфея 24:26.) «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их» (Матфея 24:30, 31).

Какова цель Второго пришествия Иисуса Христа?

Священное Писание говорит о двух целях, ради которых Иисус Христос вернётся на землю во второй раз: наказание грешников и спасение верующих: «Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откровение 22:12).

Для тех людей, которые отвергали призыв Божий, нарушали Его заповеди и не поверили в Его спасительную благодать, это будет время погибели, так как в тот день долготерпение Божье к грешникам закончится и Сын Божий будет топтать «точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя» (Откровение 19:15).

Вместе с тем, написано, что Христос «второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евреям 9:28). Для тех, кто верил Христу всем сердцем и ожидал Его Пришествия, как встречу с дорогим Другом и Господом, это будет самый радостный день. При Своём Втором Пришествии Господь уничтожит грех и грешников и низвергнет Сатану в адскую бездну (Откровение 20:1–3). А те, кто в простоте сердца исполняли Его заповеди, скажут в тот день: «Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас!» (Исаия 25:9).

Что будет с теми верующими, кто умер прежде Его пришествия, и с теми, кто встретит Его живым?

Слово Божье даёт панорамный обзор великой картины:

«Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами» (1 Фессалоникийцам 4:13–18).

Когда это произойдёт? На протяжении истории христианства много раз устанавливались даты Второго пришествия Иисуса Христа. XXI век не является исключением. Конца света ожидали на рубеже веков, и сейчас называются всё новые и новые даты.

Иисус Христос говорит, что точное время Его Пришествия неизвестно: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Матфея 24:36). Но Господь указал на признаки приближения Второго пришествия. По словам Иисуса Христа, знамениями последних дней земной истории будут «глады, моры и землетрясения по местам» (Матфея 24:7). «Также услышите о войнах и о военных слухах… ибо восстанет народ на народ, и царство на царство» (Матфея 24:6–7). Ещё «восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Матфея 24:24). «Люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Луки 21:26). Апостол Павел обратил внимание на характерные пороки последнего времени: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы» (2 Тимофею 3:1–4). И ещё одно пророчество: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Матфея 24:14).

Эти предсказания сбываются на наших глазах. Это говорит о том, что Иисус Христос вернётся очень скоро.

Подготовил Виктор Бахтин

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.