Стань другом ребёнку из детского дома

Здоровые малыши в детских домах не задерживаются, а вот подростков берут в семьи не очень охотно. Многие из них отчаянно нуждаются в своём взрослом — друге и наставнике.

Мы чувствуем какой-то необъяснимый холод и тоску, когда слышим слова «сирота» и «детский дом». Действительно, детский дом — это всегда какая-то трагедия, и многие дети столкнулись с ней очень рано. Не их вина в том, что они оказались в чужих стенах. Конечно, часто бывает, что в детском доме ребёнку безопаснее, чем дома, но всё же это не семья. Персонал делает всё возможное, чтобы окружить ребят заботой, но это не родители. Детский дом, даже самый хороший, — не лучшее место для детей.

Многие из нас с детства хотят помогать детям-сиротам, но не все понимают, ЧТО ИМЕННО можно сделать помимо покупки подарков на различные праздники. Часто в детских домах проводятся какие-то разовые мероприятия. Это хорошо, но главная нужда детей остаётся невосполненной.

Важно дать ребёнку именно то, в чём у него есть подлинный недостаток или самая большая потребность.

Например, я голоден, а мне дают пить. Да, добрый человек поделился со мной водой, но я-то хочу есть. Помощь ли это? Наверняка вы сможете вспомнить ситуации из жизни, когда люди стремились помочь, но легче от такой помощи не становилось. Очень важно понять истинную потребность того, кого хочется поддержать.

В чём дети из детских домов НЕ сильно нуждаются в наше время:

● Еда. Государство выделяет деньги на сбалансированное питание детей, они едят несколько раз в день, в рацион входит всё необходимое. Продукты проходят проверку, блюда приготовлены по технологии. В большинстве детских домов страны с питанием детей нет проблем.

● Одежда. Раньше была тенденция одевать ребят из детских домов одинаково. Но сейчас появилась возможность вместе с воспитанниками ходить по магазинам, выбирать ту одежду, которая ребятам нравится. Основная одежда у них есть, она индивидуальная. Бывают запросы на что-то особенное и стильное (спортивные костюмы, худи, бейсболки, кроссовки, рюкзаки, аксессуары), но это не то, в чём есть крайняя нужда, чего сильно не хватает для счастья.

Какая потребность у ребёнка из детского дома самая сильная и самая сложная для удовлетворения? Конечно же, в привязанности, в близких отношениях с тем, кто будет любить его и заботиться о нём. Все мы нуждаемся в хороших родителях, когда мы маленькие, и в добрых понимающих взрослых, когда мы подростки.

Подростку нужны взрослые, с которыми безопасно и тепло, которым он небезразличен, которые видят его настроение, угадывают его чувства по выражению лица, знают его взгляды и уважают их, принимают его таким, какой он есть; которые знают, когда его похвалить и поддержать, а когда сказать правду для его же блага.

Если у кого-то из вас в подростковом возрасте были такие люди, вы можете вспомнить, каким огромным ресурсом являлись отношения с ними. Да и большинство взрослых продолжают нуждаться в таких людях рядом.

У воспитанников детских домов далеко не всегда бывают такие постоянно поддерживающие взрослые. Труд директора, воспитателей и других работников детского дома (логопед, тренер, медсестра…) велик, но они одни на всех и не могут каждому уделить достаточно времени.

Представьте себе выпускной: домашние дети, нарядные и счастливые, поднимаются на сцену за аттестатом и смотрят в зал, ловят восторженные взгляды своих родителей, мелькают вспышки фотоаппаратов, снимающих этот торжественный момент. А вот ребёнок из детского дома… Кто порадуется его успеху? Чей взгляд искать среди толпы гостей? Кто сфотографирует его в этот момент? Такой яркий контраст, и такое состояние неполноценности, обострение всех комплексов и страхов, и одна мысль — поскорее уйти со сцены.

Ребёнок из детского дома более всего нуждается в близком человеке. В своём взрослом. Вариантов помощи, удовлетворяющих эту потребность, всего два (и косвенный третий).

Первый способ — приёмная семья. Несомненно, это лучшее, что можно сделать для ребёнка, и это кардинально меняет его жизнь и траекторию судьбы.

Но не каждая семья готова взять под опеку ребёнка, не все готовы к такой ответственности. Для таких случаев есть второй вариант — наставничество, когда у одного ребёнка есть один взрослый, который сфокусирован на эмоциональных, социальных и психологических потребностях своего подопечного. Это позволяет взрослому не распыляться, а ребёнку — почувствовать в этих отношениях свою уникальность и особенность.

Раз в неделю подросток и наставник встречаются и проводят время вместе (общение, игры, творчество, спорт, развитие, кафе, прогулки, кино, учёба и т. д.). Между ними устанавливается эмоциональная связь, наставник учится понимать ребёнка — его особенности, его чувства. Подросток же обретает опыт здоровых, добрых, конструктивных, ресурсных отношений.

А для тех, кто хочет качественно помогать, но не располагает силами и временем, есть третий способ — спонсорство проектов, направленных на содействие приёмному родительству и наставничеству.

П рийти в детский дом и сказать: «Я хочу стать другом одному из ваших воспитанников» довольно проблематично. Всё-таки нужно пройти ряд необходимых процедур. Есть специализированные организации, которые обучают, направляют в медицинские учреждения для сбора необходимых справок, координируют слаженную работу на пути к созданию пары взрослый-ребёнок, помогают советом и делом, устраивают мероприятия.

Проектами наставничества занимаются общественные организации и благотворительные фонды, например:

«Солнечный город», «Будущее Сейчас», «Старшие Братья Старшие Сёстры», «Арифметика добра», «Хранители детства», «Волонтёры в помощь детям-сиротам», «Дети наши».

У каждой из этих организаций свои программы наставничества, соответственно, свои особенности. Лично я слежу за проектом «Наставничество» фонда «Солнечный город» на их страничке в ВК. Моё сердце наполняется счастьем, когда я вижу созданные пары. Вы знаете, каким-то чудом наставник и подопечный подбираются похожими друг на друга! А сколько тёплых историй обретения надежды и уверенности в себе не только у подростков из детских домов, но и у самих наставников!

У наставника есть задача — через дружбу помочь ребёнку освоиться в обществе, обрести уверенность в себе и в окружающих людях. Пока маленькими шажочками взрослый и подросток идут к поставленной цели, они становятся настоящими и верными друзьями. Есть истории пар, которые дружат 10 лет, и уже дружат семьями.

В Библии многократно называются три категории людей, которые нуждаются в особом внимании и поддержке. Это пришельцы (то есть переселенцы, беженцы), сироты и вдовы. Иисус говорил, как проявляется любовь к Богу: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Евангелие от Матфея 25:40). Бог призывает: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (книга пророка Исаии 1:17). Иногда нужно именно учиться делать добро. В фондах, работающих по проекту «Наставничество», проводят бесплатное обучение для тех, кто желает стать наставником для ребёнка из детского дома. Такое обучение ни к чему не обязывает, оно помогает разобраться в своих мотивах и возможностях, понять, ваше это или нет.

Не стойте в стороне. Если есть побуждение, решайтесь!

Ксения Солнечная