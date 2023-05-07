Стихи рождаются, как дети,

В редакцию «Сокрытого Сокровища» обратился читатель с просьбой рассказать о Татьяне Хлопковой, чьи стихотворения мы регулярно публикуем в газете.

— Татьяна, кто вы по образованию и по призванию? Как и когда вы начали писать стихи?

— По образованию я инженер радиосвязи, долго работала в конструкторском бюро на военном заводе, затем какое-то время преподавала. Потом была главным бухгалтером в частном бизнесе. В Бога я уверовала, когда мне исполнилось 50 лет, а до этого была атеисткой. Но серьёзные проблемы и со здоровьем, и в бизнесе заставили пересмотреть свою жизнь и остановиться в этой жизненной гонке. Стихи начала писать на второй день после крещения, которое было 7 октября 2001 года. До этого поэзия не интересовала вообще. Поэтому без сомнений приняла это событие как подарок Божий и пишу только о Нём.

— У вас почти все стихотворения о Боге. Кто Он для вас?

— Он мне и подсказывает темы и слова. Все стихи — это отражение моего внутреннего состояния. Об этом я написала в стихотворении «Жила-была».

Жила-была, немного оставалось,

Брала свои земные рубежи,

И жизнь моя никак не называлась:

Как называть бессмысленную жизнь?

Пока однажды вдруг смогла поверить:

Бог стал, как я, чтоб мне Его узнать.

Как долго Он в мои стучался двери,

Чтобы о смысле жизни рассказать!

Им я живу, Им я делюсь с другими,

Иду за светом от библейских строк.

Все дни мои теперь имеют имя.

Вся жизнь моя имеет имя — Бог.

— Были ли у вас в жизни случаи, где явно чувствовалось Божье участие? Что-то, что особенно запомнилось?

— У меня есть давняя подруга. 11 лет я пыталась привести её к Богу. Однажды, когда мы вместе отдыхали в санатории, я собиралась в субботу в церковь. Подруга, как обычно, отказалась, но потом вдруг с округлившимися глазами говорит: «Мне Бог сказал, чтобы я шла с тобой!» После этого она крестилась. Как сказал Господь через пророка Исаию: «Напоминающие о Господе, не умолкайте».

— Как обычно рождается стихотворение? В какой атмосфере? Сразу записываете или иногда носите строчки в голове?

— В первые годы стихи просто приходили где угодно и когда угодно. Было такое состояние, что просто записывала. Сейчас такое бывает гораздо реже: дни очень загружены. Поэтому часто пишу стихи по ночам.

— Есть ли у вас любимое стихотворение? Или самое родное? Или с интересной историей?

— Любимое назвать трудно. Ответ — в стихотворении «Как дети».

Как я пишу? Что мне ответить?

Плохи стихи иль хороши,

Они рождаются, как дети,

Сквозь муки сердца, боль души.

Они предмет моей заботы

И труд, и радость, наконец.

Стихи, они же не сироты:

Кто вдохновил, Тот и Отец.

Писать иначе не годится,

Уж лучше вовсе не писать.

Что есть в тебе, то и родится,

Другое просто негде взять.

Стихи всё скажут о поэте,

Не скроют и его грехи.

Стихи рождаются, как дети,

Иначе это не стихи.

Пожалуй, одно стихотворение можно отметить особо. Не потому, что оно качественно лучше других (они все мне дороги, как дети родителю), но с ним связано моё вступление в члены Союза писателей России. Это стихотворение «Маяк». Оно впечатлило секретаря Тульского отделения СП, и он меня рекомендовал, а остальные поддержали.

Море страшное, бездна глубокая.

Шторм беснуется — гибель и мрак.

Лодка утлая и одинокая,

В ней без сил погибает рыбак.

Домик ветхий от ветра коробится,

Лик печальный к окошку приник.

Мать-старушка и плачет, и молится,

Рвётся к небу души её крик:

«Бог Всевышний, прости меня грешную,

За безбожные ночи и дни.

Ты меня забери в тьму кромешную,

Только сына спаси и верни!»

И, небес нарушая безмолвие,

Страшный гром расколол тишину,

В старый домик ударила молния,

И взметнулся огонь в синеву.

На крыльцо выбегая горелое,

Мать успела накинуть пальто

И губами засохшими белыми

Еле слышно спросила: «За что?»

Но из мрака беды и отчаянья,

Как бесценный подарок небес,

Вдруг разбитая лодка причалила,

Сын зовёт её: «Мама, я здесь!»

Там, в пучине его потрясения,

Он увидел единственный знак:

Указуя дорогу к спасению,

Дом горящий светил, как маяк.

— Что бы вы пожелали читателям нашей газеты?

— Что пожелать людям в это непростое тревожное время? Всё, что сейчас происходит, предсказано Богом в Его Слове — Библии. И там же указано, Кто Победитель всего этого ужаса. Чтобы в нашей жизни исполнилась Его воля, единственно благая и совершенная, нам нужно встать на сторону Победителя и твёрдо стоять и уповать на Христа, какие бы события ни происходили в этом мире. Он — наша жизнь и победа.

Беседовала Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.