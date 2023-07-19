Стихотворения для юных христиан

Говорит Святая Книга

Говорит Святая Книга:

У Вселенной есть Творец.

Он создал лису, и тигра,

И лошадок, и овец.

Он зажёг на небе звёзды,

Повелел ручьям журчать

И бесцветным сделал воздух,

Птицам крылья дал летать.

Подарил мне папу с мамой,

Мы теперь — одна семья.

Наш Господь прекрасный Самый —

Это твёрдо знаю я!

Будем верить

Хоть мы маленькие люди,

Но служить Христу хотим,

Мы Его сердечно любим

И на небе будем с Ним.

Может, в жизни встретим много

Нехороших, злых людей,

Что нам скажут: нету Бога,

Вера, мол, не для детей.

Но мы твёрдо будем верить

Тем словам, что Бог сказал.

В небеса открыл Он двери

И к Себе детей призвал.

Я овечка Господа

Меня назвал Господь Своей овечкой.

Мой Добрый Пастырь бережёт меня:

Всегда хранит от зла моё сердечко.

С Ним очень счастлив и спокоен я.

Трудное слово

Есть трудное слово на свете,

Его очень трудно сказать.

Его не хотят часто дети

И слышать, не то что понять.

А взрослым, хоть совесть вещает

Почаще его говорить,

То гордость к тому не пускает,

То званье иль чин не велит…

Оно никому не мешает,

Оно примиряет людей.

И тот, кто его применяет,

Бывает сердечней, добрей.

Что это за слово такое,

Что многих так сильно страшит?

Не сложное, очень простое:

«Прости», — и Бог тоже простит.

Источник: christianpoemsforchildren.blogspot.com

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.