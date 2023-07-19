Стихотворения для юных христиан

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Говорит Святая Книга

Говорит Святая Книга:
У Вселенной есть Творец.
Он создал лису, и тигра,
И лошадок, и овец.

Он зажёг на небе звёзды,
Повелел ручьям журчать
И бесцветным сделал воздух,
Птицам крылья дал летать.

Подарил мне папу с мамой,
Мы теперь — одна семья.
Наш Господь прекрасный Самый —
Это твёрдо знаю я!

Будем верить

Хоть мы маленькие люди,
Но служить Христу хотим,
Мы Его сердечно любим
И на небе будем с Ним.

Может, в жизни встретим много
Нехороших, злых людей,
Что нам скажут: нету Бога,
Вера, мол, не для детей.

Но мы твёрдо будем верить
Тем словам, что Бог сказал.
В небеса открыл Он двери
И к Себе детей призвал.

Я овечка Господа

Меня назвал Господь Своей овечкой.
Мой Добрый Пастырь бережёт меня:
Всегда хранит от зла моё сердечко.
С Ним очень счастлив и спокоен я.

Трудное слово

Есть трудное слово на свете,
Его очень трудно сказать.
Его не хотят часто дети
И слышать, не то что понять.

А взрослым, хоть совесть вещает
Почаще его говорить,
То гордость к тому не пускает,
То званье иль чин не велит…

Оно никому не мешает,
Оно примиряет людей.
И тот, кто его применяет,
Бывает сердечней, добрей.

Что это за слово такое,
Что многих так сильно страшит?
Не сложное, очень простое:
«Прости», — и Бог тоже простит.

Источник: christianpoemsforchildren.blogspot.com

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.

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