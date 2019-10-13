Страна, в которой можно жить вечно

«Тут он протянул руку и указал вдаль, на зелёные луга, омываемые прозрачной голубой водой и залитые ярким солнечным светом.

— Смотри, вон Страна Дальняя.

Мы начали спускаться и оказались на острове. Воздух вокруг был напоен ароматом роз и лилий. Слышалась удивительная музыка, которую не сравнишь ни с какой музыкой на свете. Казалось, разом звенели тысячи хрустальных колокольчиков.

Там возвышался громадный белокаменный замок, там мы и приземлились. Навстречу нам кто-то бежал вдоль берега. То был сам король. Стоило мне взглянуть на него, как я понял, что это мой отец-король. Отец широко раскинул руки, и я бросился в его объятия…»

Именно так известная детская писательница Астрид Линдгрен в повести-сказке «Мио, мой Мио», описала место, куда попал мальчик-сирота. Самой большой радостью для него была встреча с отцом, которого он мечтал увидеть долгое время, живя у чужих людей после смерти матери.

Каждый из нас вынужден проходить путь боли и скорби, страданий и невзгод, но неужели это единственное, что нам уготовано?

Иоанн, один из двенадцати учеников Иисуса, в возрасте 95 лет пережил самые страшные, но в то же время самые удивительные события в своей жизни. Его привезли в Рим, где за христианскую веру он должен был предстать перед судом императора. По его приказу Иоанн был брошен в котёл с кипящим маслом, но Бог спас его — ни слова, ни действия императора Домициана не могли поколебать убеждения апостола.

«Отправьте Иоанна на Патмос», — повелел правитель Рима, рассчитывая на то, что там верный ученик Господа умрёт от лишений и горя. Патмос, пустынный скалистый вулканический остров в Эгейском море, около 16 км в длину и 10 км в ширину, был превращён римскими властями в место ссылки преступников, но для раба Божьего эта мрачная обитель стала вратами неба. Почему? Именно здесь он увидел то, что вдохновило его, и не только его. То, что было показано ему Богом, стало величайшим вдохновением для верующих людей всех времен.

Иоанн увидел, что ожидает тех, кто прошёл путем испытаний, но не сбился с верного пути, не поддался на искушения врага рода человеческого — дьявола, не стал его жертвой. Их ждёт то, что сделает их счастливыми и радостными: «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Библия, книга Откровение 21:1).

Никакой вечно пылающий ад не будет напоминать искупленным о страшных последствиях греха. Настал долгожданный час, которого ожидали все, кто доверил Христу свою жизнь.

Что же Господь приготовил для тех, кто останется верным Ему?

Завершение истории мира и древняя история взаимосвязаны. Последняя страница Библии соответствует первой. Священное Писание начинается с описания рая (Бытие, 1 и 2 главы) и раем заканчивается (Откровение, 22 глава). Но конец величественнее начала. Будущий рай — не только восстановление потерянного, но, прежде всего, этот рай — небесный и вечный.

На новой земле жизнь будет бесконечной. Но вечность — это не просто прекращение времени (бездействие), это время без конца (жизнь «во веки веков»). Там не будет смерти, но лишь вечный мир и вечная радость. Исполнится первоначальное намерение Бога, какое Он имел при сотворении земли — сделать её вечным домом, в котором не будет боли и страданий; там не будет больше ни слёз, ни похоронных процессий, ни горестных рыданий. «И ни один из жителей не скажет: “я болен”; народу, живущему там, будут отпущены согрешения» (Библия, книга пророка Исаии 33:24). Там никто не будет нуждаться в отдыхе или жаждать его, и всегда будет ощущаться свежесть бесконечного утра. В Новом Иерусалиме, столице прекрасной земли, «ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними» (Библия, книга Откровение 22:5)*. Солнечные лучи заменит приятное мягкое сияние, во много раз превосходящее полуденный блеск солнца.

Но самое главное, народ Божий получит преимущество открытого, свободного общения с Отцом и Сыном, уже не будет промежуточной завесы, скрывающей лик Отца от Его детей.

Нежные чувства любви и участия, которые Сам Бог насадил в душе человека, будут выражены там прекрасным образом и получат дальнейшее развитие, а бессмертный разум с неувядающим восторгом будет созерцать чудеса творческой силы и тайны искупительной любви. Там можно будет осуществлять самые грандиозные проекты, претворять в жизнь самые возвышенные планы.

В раю текут вечные потоки, чистые, как кристалл, а просторные долины переходят в прекрасные холмы; горы Божьи вздымают свои величественные вершины. Дерево жизни ежемесячно приносит свои плоды. В мирных долинах, на берегах живых потоков Божий народ — эти усталые скитальцы и путники — наконец обретут свою родину. Великая борьба окончена. Греха больше нет, вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьётся один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от любящего Небесного Отца. От мельчайшего атома до величайшей галактики — всё одушевлённое и неодушевлённое в своей неомрачённой красоте и совершенной радости провозглашает: «Бог есть любовь».

Но как попасть в это чудесное место? Подготовка к пребыванию в раю — это дело всей жизни.

Согрешив, Адам утратил доступ к дереву жизни, но через Христа человек снова может получить его: «Победителю верну право вкушать от древа жизни, что в раю Божием» (Библия, книга Откровение 2:7)*.

Христос пришёл в мир, чтобы спасти грешников. Какой великой ни была цена, Он уплатил её, какой горькой ни была чаша, Он всё же выпил её до последней капли.

Бог сделал всё возможное, чтобы спасти людей. Выбор за каждым: поверить Христу или жить по своим собственным правилам.

Небо стоит затраченных усилий.

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.