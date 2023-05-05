Странные слова

Христос не переставал удивлять людей. Но в этот раз Его слова не на шутку смутили многих…

Когда люди напомнили Христу о манне небесной, которую ели в пустыне их отцы, Спаситель сказал: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрёт. Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек». К этому символу Христос добавляет ещё один. Только через смерть Он может даровать жизнь людям, и в последующих словах Он указывает на Свою смерть как на средство спасения. Он говорит: «Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Евангелие от Иоанна 6:48–51).

Агнец — проообраз Христа

Иудеи собирались праздновать Пасху в Иерусалиме в память об избавлении Израиля, когда ангел-губитель поразил дома египтян. В Пасху на столе обязательно должен был быть запечённый ягнёнок. Бог желал, чтобы в пасхальном агнце люди видели прообраз Агнца Божьего и через этот символ приняли Того, Кто отдал Себя за жизнь мира. Но иудеи стали придавать значение только символу, не обращая внимания на его смысл. Они не видели в этом агнце тело Господа.

Та же истина, символом которой было пасхальное служение, содержалась в словах Христа. Но она все ещё оставалась непонятой. И теперь раввины сердито воскликнули: «Как Он может дать нам есть Плоть Свою?» (Евангелие от Иоанна 6:52). Они сделали вид, что понимают Его слова буквально. До некоторой степени они поняли, что имел в виду Иисус, но не желали признавать этого. И неправильно истолковав Его слова, они надеялись настроить народ против Него.

Есть плоть и пить кровь?!

Но Христос не стал смягчать Своё образное выражение. Он повторил эту истину в ещё более сильных словах: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём» (Евангелие от Иоанна 6:53–56).

Есть плоть и пить кровь Христову — значит принять Его как личного Спасителя, верить, что Он прощает наши грехи и что мы достигаем в Нём полноты. Созерцая Его любовь, размышляя о ней, принимая её, мы становимся причастниками Его естества. И чем является пища для тела, тем Христос должен стать для души. Пища не принесёт нам никакой пользы, пока мы не съедим её, пока она не станет частью нашего существа. Так и Христос не принесёт нам пользы, если мы не признаем Его как нашего личного Спасителя. Теоретические познания о Христе не пойдут нам во благо. Мы должны насыщаться Им, принимать Его в сердце, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью.

Если ты ещё незнаком с Хлебом жизни, не медли, помолись:

Отец Небесный, утоли голод и жажду моей души. Я хочу питаться не только хлебом физическим, но и хлебом духовным. Я хочу, чтобы Иисус был моим личным Спасителем. Я хочу знать Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Прошу Тебя простить мои грехи во имя Иисуса и указать путь, по которому мне идти. Аминь.

Иудеи не желали видеть какой-либо иной смысл в словах Христа, кроме буквального. Обрядовый закон запрещал им употреблять кровь в пищу. И ныне, восприняв слова Христа как богохульство, они спорили об этом между собой. Даже многие из учеников Иисуса сказали: «Какие странные слова! кто может это слушать?» (Евангелие от Иоанна 6:60).

Что значит есть небесный хлеб?

Как пища поддерживает наше физическое существование, так Слово Божье поддерживает нашу духовную жизнь. Подобно тому, как мы принимаем пищу, чтобы жить, точно так же мы должны принять Слово. Мы не должны принимать его от других людей. Мы должны сами внимательно изучать Библию, просить Бога о ниспослании Святого Духа, чтобы мы могли постичь Его Слово. Слово Божье, принятое в сердце, формирует мировоззрение человека и самого человека.

Испытание

Посредством этих странных слов Иисус испытывал веру людей. Их энтузиазм охладел. Они поняли, что, следуя за Христом, не получат никаких земных наград. Им не было дела до того таинственного духовного царства, о котором Он говорил.

Иисус прямо сказал им: «Но есть из вас некоторые неверующие» (Евангелие от Иоанна 6:64). Апостол Павел продолжает эту мысль: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём [надобно] судить духовно» (1 послание коринфянам 2:14).

Открытое обличение неверия этих учеников ещё больше удалило их от Иисуса. Они повернулись к Нему спиной и с презрением оставили Его. Они никогда уже не изменили своего решения, потому что не ходили больше с Иисусом.

Многие отвернулись от Иисуса, потому что были слишком тщеславны и уверены в своей праведности, чтобы принять обличение, слишком любили мир, чтобы смирить себя. Многие и сегодня поступают так же. Когда истина проникает в сердце, люди начинают видеть, что их жизнь не соответствует воле Божьей. Они понимают, что необходимо полностью измениться, но не хотят проявлять самоотречение. Поэтому они сердятся, когда их грехи обнаруживаются. Они уходят, соблазнившись, как когда-то ученики покинули Иисуса, ропща: «Какие странные слова! кто может это слушать?»

Похвала и лесть были бы приятны их слуху, но они не радуются истине. Они не могут слушать её. Когда идут толпы, когда множество людей насыщается, когда слышны ликующие возгласы, они громко возносят хвалу; но когда испытующий Дух Божий, открывая их грех, призывает покончить с ним, они поворачиваются к истине спиной и оставляют Иисуса.

«Не хотите ли и вы отойти?»

Иисус с тоской в сердце смотрел на Своих бывших учеников, которые уходили от Него — Жизни и Света человеков. Сознание того, что Его сострадание не оценили, на Его любовь не ответили, Его милостью пренебрегли и отвергли предложенное Им спасение, наполняло Его невыразимой печалью. Иисус не пытался остановить тех, кто покидал Его. Обратившись к двенадцати, Он спросил: «Не хотите ли и вы отойти?» Пётр ответил вопросом: «Господи! к кому нам идти?» А затем добавил: «Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого» (Евангелие от Иоанна 6:67–69).

«К кому нам идти?» Учители израильские были рабами формализма. Фарисеи и саддукеи постоянно боролись друг с другом. Оставить Иисуса — значило оказаться среди приверженцев обрядов и церемоний, среди честолюбивых людей, искавших себе славы. С тех пор как ученики приняли Христа, они обрели больше мира и радости, нежели за всю свою прошлую жизнь.

«К кому нам идти?» Оставить учение Христа и Его уроки любви и милости и идти во тьму неверия, к грехам мира? Когда многие из тех, кто видел сотворённые Им чудеса, оставили Спасителя, Пётр выразил веру учеников: «Ты Христос». Сама мысль о том, что они могут потерять этот якорь для души, наполняла их страхом и болью. Остаться без Спасителя означало оказаться во власти разбушевавшегося моря.

Многие слова и дела Иисуса кажутся непонятными для ограниченных людей, но каждое Его слово и каждый поступок имели своё предназначение в плане нашего спасения.

Подготовила Ирина Руканова

по книге Эллен Уайт «Желание веков»

Ты жажду души моей утоли,

Томится она от Бога вдали.

К кому мне идти?

Ведь Ты только — Бог,

Ты только — Путь среди тысяч дорог,

Хлеб для души, что доступен всегда,

Истинный Свет, Живая Вода.

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.