Страшная тайна Левашовской пустоши

«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»

Исполнилось 70 лет со времени трагических событий в истории нашей страны – сталинских репрессий 1937-38 гг. Для нас это, прежде всего, возможность еще раз поведать миру о борьбе между добром и злом, о том, как одержали победу в этой борьбе герои веры, принявшие мучения за Слово Божье. Мы должны помнить об их подвиге, ибо память – это то, что делает человека личностью.

Память

7 октября 2007 г. на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь» в окрестностях Санкт-Петербурга был установлен памятник христианам-адвентистам седьмого дня, замученным за свои религиозные убеждения в годы репрессий. Открывая памятник, пастор Иван Вельгоша сказал: «Наша жизнь – борьба между добром и злом, и линия фронта проходит через каждое человеческое сердце. Можно ли одержать победу над злом? Глядя на памятники тысячам репрессированных, мы вправе спросить, действительно ли добро одерживает победу? Можно ли вообще победить зло? А если можно, то как? Пустая могила Христа дает ответ на эти вопросы. Христос победил зло на кресте, приняв смерть во искупление наших грехов. И воскрес! Именно Христос-Победитель произнес те слова, которые выбиты на памятнике адвентистам: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Для победы над злом нужно прийти к Христу. Только в единении с Христом мы одержим победу. Важную роль играет также решение всегда оставаться верным Богу. Христос оставался верным Богу вплоть до самой смерти. Верными Богу остались и те братья и сестры, которые лежат под деревьями Левашовской пустоши. Они предпочли смерть предательству своего Господа. Их верность Богу должна послужить примером и нам».

Тайное становится явным

Нет ничего тайного, что не стало бы явным, говорит Библия. История Левашовского могильника НКВД – очередной тому пример. На церемонию открытия памятника мученикам-адвентистам был приглашен местный старожил Алексей Бойченков, который был невольным свидетелем тех событий, а теперь работает сторожем в мемориальном комплексе. Алексей Николаевич тогда был подростком и помнит, как в августе 1937 г. жителей окрестных деревень согнали в лес, называемый «Левашовская пустошь» и заставили огородить высоким глухим забором участок в 15 гектаров. Сотрудники НКВД очень спешили, так что работа была сделана за три дня.

Среди деревенских жителей, которым толком ничего не объяснили, пустили слух, что за забором строятся склады для авиационной части, расположенной по соседству. Тайна Левашовской пустоши хранилась вплоть до 1989 г., когда были открыты архивы и правительство приняло решение о реабилитации жертв сталинских репрессий. Даже самолетам было запрещено летать над этой зоной. Единственное, что знали местные жители, чего нельзя было скрыть от вездесущих мальчишек, среди которых был Алеша Бойченков, это то, что почти каждую ночь после полуночи к воротам подъезжали крытые грузовики, водитель звонил в колокольчик перед воротами, после чего ворота открывались, и машины заезжали внутрь, затем ворота быстро закрывались.

Из архивных материалов стало известно, что в период с 1937 по 1938 г. В Ленинграде тайно расстреляли около 40 тыс. человек. Тайные захоронения жертв репрессий прекратились только после смерти Сталина, в 1954 г. Трудно представить, как участок в 15 гектаров земли смог вместить в себя такое количество захоронений. Посетители мемориала стоят буквально на могилах, так как захоронения проводились практически по всему участку. На территории мемориала много памятников жертвам репрессий – представителям различных религиозных конфессий и национальностей. На каждом дереве – фотография погибшего. Деревья стали им живыми памятниками.

Он оказался рядом…

28 января, в ночь с пятницы на субботу, в квартиру пастора Николая Михайловича Арефьева ворвались вооруженные сотрудники НКВД. Обыск продолжался до утра, затем Николаю Михайловичу велели собираться. Он не оказывал сопротивления, только попросил разрешения помолиться. Вся семья упала на колени и со слезами обратилась к Господу. Встав с колен, Николай Михайлович обнял любимую супругу и сказал: «Спасибо тебе, Леленька, за совместно прожитую жизнь! Если тебе будет трудно, все продай, только скрипку мою не продавай, – пусть Аля учится на ней». Это были последние слова, сказанные мужем и отцом своей семье. В июне того же года семью Арефьевых выслали в г. Рыбинск Ярославской области. На все запросы в разные инстанции с одним вопросом: «Где он?» семье отвечали одно: «Выслан в Дальневосточные концентрационные лагеря без права переписки». 5 июля 1956 г. пришло извещение, что «Н. М. Арефьев умер от возвратного тифа 15 марта 1944 г.». И лишь потом выяснилось, что Николая Михайловича вместе с другими собратьями-христианами осудили 20 марта 1938 г. и приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 9 апреля 1938 г., тела расстрелянных под покровом ночи отвезли на Левашовскую пустошь. Сын Николая Михайловича Олег Николаевич Арефьев, продолживший дело отца на пасторском служении, узнал правду только в конце 1990-х, когда открылись секретные архивы НКВД Ленинграда. Они искали отца повсюду, а он оказался рядом…

На церемонию открытия памятника пришли также 85-летний сын, двое внуков и внучка Адама Андреевича Плетцера – регента церковного хора, также расстрелянного в 1938 г. Самуил Адамович Плетцер хотел выступить, но так и не смог вымолвить ни слова – душили слезы от тяжелых воспоминаний. Вместо него говорил его сын, внук Адама Андреевича. Он рассказал о том, как нелегко было его отцу поднимать осиротевшую после расстрела деда семью, сколько горя и испытаний они пережили. Всю свою жизнь супруга Адама Андреевича, его бабушка, искала своего мужа, она не верила сообщениям о его смерти. В конце концов, родные нашли его здесь, на Левашовском кладбище.

Самуил Адамович прожил жизнь вдали от веры, но то, что он пережил во время богослужения на открытии памятника, глубоко тронуло душу пожилого человека. Через несколько дней после мероприятия он обратился к пастору с просьбой о крещении. Он пожелал, пока еще есть возможность, вернуться к Богу, Которому до самой смерти был верен его отец. И еще через неделю Самуил Адамович принял водное крещение. Он верит, что Господь, придя за верными Ему, вернет ему отца для того, чтобы им уже никогда не расставаться.

В. Аксенов