«Страстная неделя» Николая Ге

Николай Николаевич Ге — русский художник XIX века, портретист и автор картин на библейские сюжеты. У него есть цикл картин о Страстной неделе — последних днях земной жизни Иисуса Христа. Многие из этих картин имели непростую судьбу, вызывали противоречивые отзывы и даже были запрещены церковью.

«Тайная Вечеря»

Одно из самых известных произведений — это картина «Тайная вечеря». Здесь художник изображает момент разрыва Иуды с Христом. В традиционных картинах на эту тему всегда изображался стол и сидящие за ним ученики (вспомните фреску Леонардо да Винчи). Ге уходит от этой традиции, изображая Христа и учеников возлежащими за столом, согласно восточному обычаю, не раз упоминаемому в Евангелиях. Картина дышит реализмом, который в своё время оскорбил чувства Достоевского. «Всмотритесь внимательнее, это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей, где же и причём тут последовавшие 18 веков христианства?» — недоумевал он. Но благодаря этому возникает ощущение реальности происходящего, мы словно сами зашли в комнату в этот решающий момент. Мы не можем разобрать лицо Иуды. Он движется в темноту (и в буквальном, и в переносном смысле), при этом источник света остаётся у него спиной, и потому черты его лица видны очень смутно. Светильник ярко освещает стол и лица двух других апостолов — молодого Иоанна и пожилого Петра. По удивлённому лицу Иоанна видно, что он не может поверить, что Иуда вот так обошёлся с Учителем, а Пётр, человек горячий, уже всё понял и до глубины души возмущён. Спаситель, по контрасту с ними, не выражает эмоций и погружён в Себя и в переживание факта предательства, который, как мы помним из Евангелия, был известен Ему заранее.

«Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад»

Он отказался без противоборства,

Как от вещей, полученных взаймы,

От всемогущества и чудотворства,

И был теперь, как смертные, как мы.

Б. Пастернак, «Гефсиманский сад»

Эти строки по мысли и эмоциональности настолько близки картине Николая Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад», что могут восприниматься как своеобразный эпиграф к ней. Здесь изображено, как Иисус после Тайной вечери сходит по ступенькам террасы, Его сопровождают апостолы. На террасе, освещённой луной, Он остановился и взглянул на звёздное небо. Ге изображает Спасителя в последние часы Его земной жизни, когда Он предчувствует весь ужас предстоящих ему мучений: насмешки обезумевшей толпы и казнь, самую мучительную и самую позорную. Иисуса пронзает жгучая тоска. Обратив Свой взгляд в небо, к Отцу Небесному, Он находится в состоянии, о котором Сам сказал: «Душа моя скорбит смертельно» (Матфея 26:38).

«Распятие»

Картину «Распятие» художник писал 10 лет, переписывая её 19 раз. Благодаря православным иконописным канонам мы привыкли видеть этот сюжет в идеализированном виде. Но «Распятие» Ге иное.

В Петербурге перед открытием выставку посетил Александр III. Говорят, что, взглянув на «Распятие», государь сухо произнёс: «Это — бойня!» Картину повелели снять в первый же день, но те, кто всё же успел её увидеть, были потрясены. Не зная ещё, что «Распятие» стало «лебединой песнью» художника, говорили, что это именно то, на что он и получил свой талант. Счастливый Николай Ге ни на секунду не оставлял своё детище, стараясь каждому лично разъяснить его смысл. Его обнимали, целовали, жали руку, а Ге растерянно повторял: «Для вас, для вас я это делал».

Подготовила Анастасия Пачина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.