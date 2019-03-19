Суббота... ляжет на сердце мир

Сотворив нашу прекрасную планету, Бог отделил для человека один особенный день — субботу, заповедав чтить его. Сегодня почти весь мир восстал против Божьей заповеди, предавая её забвению, но Бог говорит: «Помни…»

Создатель субботы

Бог создал небо, сушу, моря, растения, животных и человека. Интересно, что Господь, Который мог сотворить землю и всё на ней за один день и даже за один миг, растягивает время творения на шесть дней, а потом ещё один день отдыхает. Зачем? Можно предположить, что Бог, созидая землю, одновременно творит и время — Он творит семидневную неделю! Он творит времяисчисление периодичностью в семь дней и дарит его нам!

Создав наш мир — прекрасную мечту,

Доволен был Творец Своей работой.

Он подписал всю эту красоту

Особым днём, святой Своей субботой.

Были времена, когда человек, отвергнув Бога, пытался изменить и времяисчисление. В истории предпринимались попытки установить недели разной длины: 5-, 6-, 8-, 9-, 10-дневной, но в итоге все эти опыты оказались неудачными! Сегодня мы больше не слышим, что где-то на земле есть неделя, не равная семи дням. Наукой установлено, что на протяжении недели работоспособность человека неравномерна. В первые дни она возрастает, достигая наивысшего уровня на третий день, а затем постепенно уменьшается. К пятнице накапливается усталость, и работоспособность падает. Считается, что установление рабочего периода продолжительностью более 6 дней нецелесообразно, поскольку труд становится непроизводительным.

Показательно, что даже далёкие от религии люди говорят, что человеку необходим один день для отдыха. Суббота — самое подходящее для этого время. Это день нового накопления сил; его лучше не занимать будничными делами: психика требует раскрепощения, снятия повседневных нагрузок.

Господь сказал об этом ещё 6000 лет назад. После завершения творения Бог установил один день для отдыха. Библия говорит: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих» (Бытие 2:3). Суббота была дана Адаму и Еве ещё в Едеме, задолго до появления еврейского народа и до провозглашения Закона на Синае. На Синае же Господь повторил Своё повеление в четвёртой заповеди. Вы можете полностью прочитать её в правой колонке.

Храм во времени

За шесть дней Бог сотворил для человека всё материальное, необходимое ему для радостной жизни, — пищу, дом, спутника жизни, природу, необременительную работу. Но Господь знал, что у человека, кроме физических и душевных нужд, есть нужды духовные, поэтому Ему надо было что-то придумать для их удовлетворения. И Бог построил «храм». Но храм не в пространстве, а во времени.

Стал этот день благословеньем нам.

Среди всех храмов и церквей престольных

Построил Бог во времени Свой храм,

Храм, не подвластный ни огню, ни войнам.

Если бы Бог построил храм в каком-то определённом месте, то в будущем не все люди смогли бы прийти туда на поклонение, да и опыт общения с Богом был бы ограничен стенами этого сооружения. Бог же подарил людям храм во времени: Он создал для нас целые сутки — 24 субботних часа, освящённые и благословлённые

Господом! И любой человек, в любом месте земного шара может верою войти в этот святой Божий храм.

Какой день является днём покоя?

В некоторых календарях мира суббота поставлена шестым по счёту днём, в других же — седьмым. Порой люди рассуждают так: «Раз в нашем календаре суббота стоит шестым днём, то, соблюдая седьмой день — воскресенье, мы выполняем Божью заповедь». Но это в корне неправильный подход! Настоящие христиане руководствуются в своей жизни Библией. Слово же Божие говорит, что «день седьмой — суббота» (Исход 20:10). По Библии именно суббота является седьмым днем, а воскресенье ясно названо первым днём недели (Матфея 28:1). В Ветхом Завете можно найти не менее 50 ссылок на субботу, а в Новом Завете — не менее 30. О соблюдении же воскресенья нет ни одного текста во всей Библии!

Сейчас почти весь мир использует римский метод подсчёта дней — от полуночи до полуночи. Но библейский метод исчисления дней — от захода солнца и до захода. Таким образом, соблюдение субботы по-библейски — от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу — несёт с собой целый ряд преимуществ по сравнению с римским методом. Одним из таких преимуществ является то, что человек может встречать новый день, когда он только наступает, и проститься с ним, когда он подходит к концу. Заход солнца является величественным знамением, отделяющим каждый новый день от прошедшего.

День встречи с Богом, день Его даров,

С Отцом Небесным наш семейный ужин.

День встречи с Тем, Кто есть сама любовь,

Кому ты больше всех на свете нужен.

По замыслу Божьему

Суббота должна побуждать человеческий разум размышлять о великой творческой силе Бога, сотворившего миры и Вселенную. Бог замыслил субботу, чтобы человек всегда помнил о своём Создателе.

В какой бы ни был человек беде —

И на больничной, и тюремной койке,

Его находит Божий храм везде.

Приходит день, не опоздав нисколько…

Соблюдение субботы хранит от идолопоклонства, безбожия, бездуховности и чёрствости. Суббота способствует тому, чтобы человек помнил своё происхождение, узнавал волю Творца, открывал для себя смысл жизни. Соблюдение субботы дарит сердцу мир и покой.

Алёна Маскина

Поэтические вставки из стихотворения

Татьяны Хлопковой «Седьмое небо»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.