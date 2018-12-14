Бразильские студенты получили право пропускать экзамены и занятия по субботам

Члены Комитета по конституции, юстиции и гражданству (CCJ) приняли Законопроект 130 Законодательного собрания Сената от 27 ноября 2018 года. Законопроект касается сдачи экзаменов и учебных занятий студентов, которые не могут посещать их по убеждениям совести.

Законопроект, разработанный Сенатом, получил «окончательное одобрение», что означает, что он не будет направлен на пленарное заседание Палаты, а ожидает подписи президента. Ожидается, что после того, как президент подпишет его, текст законопроекта будет включен в качестве статьи 7-А в Национальный закон о основах и руководящих принципах образования.

Лидеры заявили, что практически у хранящих субботы студентов, посещающих государственные или частные школы, теперь есть правовой инструмент, который гарантирует им свободу совести и религиозных убеждений. «В тексте предусматривается право учащихся на любом уровне — кроме военного образования — пропускать экзамены или занятия в день их поклонения, если их вера несовместима с такими действиями», — объяснили они.

CCJ, в котором обсуждался законопроект, оговаривал альтернативные варианты, к которым могут прибегать школы, предоставляющие подобные исключения. Среди вариантов, которые они упоминали, — это замены экзаменов или занятий и предложение альтернативных дат для выполнения требований учебного процесса. Он также перечисляет замещающие исследовательские проекты, темы, задачи и сроки, определенные каждым учебным заведением.

Официальные отчеты показывают, что Маркос Виниций де Кампос предложил аналогичный законопроект в 1997 году. Однако, по данным Федеральной палаты, этот законопроект был вынесен на обсуждение и, наконец, подан в феврале 1999 года.

Спонсор законопроекта в CCJ, федеральный депутат Мария до Росарио, рассмотрела природу уважения к свободе религиозного самовыражения. Она подчеркнула, что 5 статья Конституции Бразилии гарантирует, что свобода вероисповедания неприкосновенна и должна быть защищена. И она добавила: «Никто не будет лишен своих прав из-за религиозных убеждений, мировоззрения или политических убеждений».

Директор отдела внешних связей и религиозной свободы в Южной Америке (PARL) Гелио Карнассале сказал, что одобрение законопроекта стало крупной победой религиозной свободы, особенно для тысяч студентов, которые соблюдают религиозные дни. Он также отдал дань уважения тем, кто помог достичь этого результата. «Многие из них способствовали этому на протяжении многих лет, включая представителей и руководителей церквей», — сказал он, упомянув некоторых из них по именам.

Руководители церкви объяснили, что трудно определить, сколько учеников выиграют от этого нового закона. Тем не менее, есть показатель, связанный с этим законопроектом.

«В последнем исследовании Министерства образования выяснилось, что около 100 000 студентов, соблюдающих субботу, сдали Национальный экзамен высшей школе в Бразилии», — сказали они.

По материалам logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2018 г.