Судьба народов – в Божьих руках

Может ли вера в Бога преобразовать характер человека? Может, и этому существуют исторические подтверждения. Сегодня мы узнаем, как религия может преобразовывать кровожадных кочевников и алчных купцов в трудолюбивый и богобоязненный народ.

Хазары и половцы — эти народы не упоминаются в Библии, однако имеют к ней прямое отношение. Оба племени обитали на одной территории и приблизительно в одно и то же время. Оба эти народа опустошали земли Киевской Руси, которая им даже одно время платила дань. Но один из них канул в небытие, а потомки другого продолжают жить и сегодня. Почему же столь различно сложилась их судьба?

Половцы обитали в запорожских степях в XI – XIII вв. н. э. Их история представляет собой нескончаемые войны с русскими княжествами, на которые они постоянно совершали набеги, уводя пленных женщин и детей. Культ войны, вызывание бесов и поклонение им, принесение в жертву детей — такова была идеология этого народа. Долгие десятилетия они сеяли войну, кровь и слёзы. И, наконец, чаша Божьего терпения переполнилась, и над половцами был произнесён приговор суда. В 20-е годы XIII века они были покорены монголами, которые окончательно разгромили их к середине XIII века. Вскоре после этого упоминание в летописях о половцах прекращается, и они присоединяются к большой семье канувших в небытие народов.

Хазары были среди народов, входивших в гуннскую конфедерацию и получивших независимость после смерти основателя великой гуннской империи Аттилы в 454 г. н. э. Своё происхождение они вели «из рода Тогармы, сына Иафета» (Коповцев П. К. Еврейско-хазарская переписка в X в., Л., 1932, с. 74). История хазар полна войн с византийцами, персами и тюрками, в ходе которых Хазария становится огромным государством, земли которого простираются на современный Кавказ России, северо-восточный Крым, юго-западные области России и Украины. Славянские племена полян, жившие на территории современного Киева, платили хазарам дань. Во главе Хазарского государства стоял каган, персона которого была обожествлена. Государственные законы были жестоки. Так воинов, не одержавших победы в войне, казнили (Гумилёв Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992).

Религией хазар было тенгринианство, в основе которого лежало почитание бога неба и света «Чудовищного громадного героя» Тенгри-хана. Отправителями культа были шаманы, которые устраивали коллективные камлания — «дикие пляски и битвы на мечах в нагом состоянии» (История агван Моисея Каганкатваци, писателя X в. СПб., 1861). Этому богу приносили кровавые жертвоприношения.

С превращением Хазарии в могучее государство ей стала необходима монотеистическая религия, которая бы духовно соединила огромные земли и многие народы воедино. Выбор кагана падает на иудаизм, который около 800 г. н. э. и принимает Хазария. Правда, простое население страны в большинстве оставалось языческим.

После усиления княжеской власти на Руси и прихода к власти князя Святослава (945 – 972) положение изменилось. Воинственный Святослав не только освобождает славянские племена от дани, но и идёт походом на саму Хазарию. «В год 6473 (965) пошёл Святослав на хазар. Услышав это, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом… И в битве одолел Святослав хазар и город их и Белую Вежу взял» (Повесть временных лет. М-Л., 1950, т. 1). В последующие годы князь ещё несколько раз опустошал хазарские земли, разгром которых закончил его сын, князь Владимир (980 – 1015). Спустя немного лет хазары окончательно сходят со сцены истории и более не упоминаются в летописях. Однако небольшой осколок хазарского народа продолжал жить.

Этим осколком хазар была народность, впоследствии названная караимами, в переводе — «читающие Священное Писание» (Дюличев В. П. Рассказы по истории Крыма. Симферополь: Бизнес-Информ, 1998). Жили караимы в Крыму, где их центром был город Чуфут-Кале (в переводе «Иудейская крепость») под Бахчисараем. И сегодня экскурсантам, посещающим ханский дворец в Бахчисарае, обязательно показывают и пещерный город Чуфут-Кале.

Религией караимов был иудаизм. Однако они не признают Талмуд и многие иудейские ритуалы. Браки заключались только между представителями своей национальности, благодаря чему караимы сохранили свой язык и культуру вплоть до наших дней. В XIV веке часть их выехала в Литву по приглашению князя Витовта, нуждавшегося в хороших мастерах, где они осели и живут до сих пор. Имеют прямую связь караимы и с династией Романовых. Мать Петра I Наталья Кирилловна происходила из рода князей Нарышкиных. Последние же были выходцами из караимов. Фамилия Нарышкиных образована от караимского слова «нарыш», означающего в переводе гранат.

Караимы не пострадали в годы Второй мировой войны, когда Крым был оккупирован фашистами, т. к. смогли доказать, что хотя и исповедуют иудаизм, но евреями не являются.

Сегодня в Крыму проживает около 2000 караимов. Самая большая их община находится в Евпатории. Комплекс Кенасы открыт для посещения, и если вы, уважаемый читатель, будете в Евпатории, посетите их, прикоснувшись через это к истории древнего и некогда весьма грозного народа. Подобно тому, как вера в Бога сохранила еврейский народ в годины бедствий, так и караимы сохранились как народ тогда, когда подавляющее большинство хазар кануло в небытие. Мы можем теперь только представлять себе, как могла бы сложиться судьба хазар, если бы они приняли всю полноту истины — христианство.

Подготовила Юлия Коровина

По книге Алексея Опарина «Колесо в колесе»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.