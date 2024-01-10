Суп-пюре из фасоли

Как насчёт супа-пюре с сухариками или без, а? Зима — самое время для правильного густого супа.
Ингредиенты:
- 1 л воды,
- 4 картофелины,
- 1 морковка,
- 2 стакана отварной фасоли,
- 1 болгарский перец,
- 1 помидор или немного томатной пасты,
- 1 – 2 луковицы,
- 1 ч. л. базилика,
- 0,5 ч. л. куркумы,
- 3 ст. л. растительного масла,
- 3 зубчика чеснока,
- соль по вкусу,
- зелень.
Приготовление:
Картофель, болгарский перец, помидор и лук нарезать кубиками, морковь — дольками. Чеснок и зелень измельчить. Лук приготовить по-соте* с добавлением базилика, куркумы и растительного масла.
Картофель опустить в кипящую воду. После закипания добавить морковь, варить 10 минут; отварную фасоль, варить 2 минуты; болгарский перец, варить 5 минут; помидор, варить 5 минут; приготовленный лук, чеснок и соль по вкусу. Довести до кипения и снять с огня. Протереть через сито или взбить с помощью блендера до состояния пюре. Украсить зеленью.
По книге «100 рецептов из Воскресёновки»
* Вместо жарки готовьте овощи по-соте. Этот способ позволит вам:
- сохранить больше витаминов и питательных веществ в продукте;
- уберечь организм от канцерогенов, образующихся в процессе жарки.
Чтобы приготовить лук по-соте, нарежьте его и потушите с небольшим количеством воды в течение 5 минут, а затем добавьте приправы, немного растительного масла и тушите ещё 2 – 3 минуты.
Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.