Суп-пюре из фасоли

Как насчёт супа-пюре с сухариками или без, а? Зима — самое время для правильного густого супа.

Ингредиенты:

1 л воды,

4 картофелины,

1 морковка,

2 стакана отварной фасоли,

1 болгарский перец,

1 помидор или немного томатной пасты,

1 – 2 луковицы,

1 ч. л. базилика,

0,5 ч. л. куркумы,

3 ст. л. растительного масла,

3 зубчика чеснока,

соль по вкусу,

зелень.

Приготовление:

Картофель, болгарский перец, помидор и лук нарезать кубиками, морковь — дольками. Чеснок и зелень измельчить. Лук приготовить по-соте* с добавлением базилика, куркумы и растительного масла.

Картофель опустить в кипящую воду. После закипания добавить морковь, варить 10 минут; отварную фасоль, варить 2 минуты; болгарский перец, варить 5 минут; помидор, варить 5 минут; приготовленный лук, чеснок и соль по вкусу. Довести до кипения и снять с огня. Протереть через сито или взбить с помощью блендера до состояния пюре. Украсить зеленью.

По книге «100 рецептов из Воскресёновки»

* Вместо жарки готовьте овощи по-соте. Этот способ позволит вам:

сохранить больше витаминов и питательных веществ в продукте;

уберечь организм от канцерогенов, образующихся в процессе жарки.

Чтобы приготовить лук по-соте, нарежьте его и потушите с небольшим количеством воды в течение 5 минут, а затем добавьте приправы, немного растительного масла и тушите ещё 2 – 3 минуты.

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.