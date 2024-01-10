Суп-пюре из фасоли

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Как насчёт супа-пюре с сухариками или без, а? Зима — самое время для правильного густого супа.

Ингредиенты:

  • 1 л воды,
  • 4 картофелины,
  • 1 морковка,
  • 2 стакана отварной фасоли,
  • 1 болгарский перец,
  • 1 помидор или немного томатной пасты,
  • 1 – 2 луковицы,
  • 1 ч. л. базилика,
  • 0,5 ч. л. куркумы,
  • 3 ст. л. растительного масла,
  • 3 зубчика чеснока,
  • соль по вкусу,
  • зелень.

Приготовление:

Картофель, болгарский перец, помидор и лук нарезать кубиками, морковь — дольками. Чеснок и зелень измельчить. Лук приготовить по-соте* с добавлением базилика, куркумы и растительного масла.

Картофель опустить в кипящую воду. После закипания добавить морковь, варить 10 минут; отварную фасоль, варить 2 минуты; болгарский перец, варить 5 минут; помидор, варить 5 минут; приготовленный лук, чеснок и соль по вкусу. Довести до кипения и снять с огня. Протереть через сито или взбить с помощью блендера до состояния пюре. Украсить зеленью.

По книге «100 рецептов из Воскресёновки»

* Вместо жарки готовьте овощи по-соте. Этот способ позволит вам:

  • сохранить больше витаминов и питательных веществ в продукте;
  • уберечь организм от канцерогенов, образующихся в процессе жарки.

Чтобы приготовить лук по-соте, нарежьте его и потушите с небольшим количеством воды в течение 5 минут, а затем добавьте приправы, немного растительного масла и тушите ещё 2 – 3 минуты.

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.

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