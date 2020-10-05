Знакомьтесь: Сусанна Бикбаева — фельдшер скорой помощи

Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача. Мы побеседовали с Сусанной Бикбаевой. С 15 лет она мечтала связать свою профессию с медициной, однако мечта сбылась лишь 8 лет назад. Прежде, чем стать фельдшером, Сусанна жила в монастыре, училась на иконописца, работала воспитателем и учителем рисования. Сейчас Сусанна работает фельдшером на скорой помощи в г. Калуге.

— Сусанна, расскажите немного о себе.

— Когда мне было 13 лет, читая Библию с моей мамой Кариной, я захотела стать миссионером в Африке, нести весть Евангелия. Когда мне было 15 лет, мы смотрели сериал «Доктор Квин — женщина-врач». Она стала моим идеалом человека, который готов помочь, несмотря ни на что. Так я и захотела стать врачом-миссионером. Но в Африку не попала.

Мы с сестрой росли без отца, только с мамой. В Армении 1992 – 1994 гг. была сложная ситуация, и мы переехали в Россию. Мне было 11 лет. В школе из-за национальности обижали. Став подростком, я боялась потерять девственность и поэтому решила уйти в монастырь. Маме объяснила причины, и она мне разрешила. Так с 16 до 19 лет я росла в монастыре. Через год после того, как я туда попала, меня отправили учиться на иконописца в епархиально-женское училище, потому что я рисовала от лица монастыря разные открытки — на камнях и на бумаге. Хотя это и не было моей мечтой, но я поехала учиться. Я знала, что в Законе Божьем есть заповедь о том, чтобы не поклоняться изображениям, но мне был интересен процесс обучения, изучение Библии. К тому же в стенах монастыря скучнее, чем в училище. После окончания училища я работала воспитателем в детском саду, потом учителем рисования. А в 2005 году поступила учиться на фельдшера. Это была моя мечта, и до сих пор я люблю свою работу.

— Сусанна, наверняка вам приходилось сталкиваться с тем, что пациенты умирали. Как вы относитесь к смерти?

— Да, в своей практике я часто встречалась со смертью и отношусь к ней спокойно. Главное, чтобы человек примирился с Богом: принял весть о том, что Спаситель Иисус Христос умер за наши грехи. Если есть возможность, каждому тяжелобольному пациенту я говорю, что спасение даётся нам не бесплатно, оно оплачено ценой пролитой крови Иисуса Христа, поэтому нужно покаяться и примириться с Богом. Я говорю человеку, какие у него варианты исхода. Например, некоторые онкологические больные сильно страдают, даже принимая самые сильные наркотики в качестве обезболивающих препаратов. Мне много раз задавали вопрос: «Почему я не умираю, почему мучаюсь?» Сердце хорошо работает, сознание работает, поэтому человек живёт. Я говорю, что Бог его очень любит и даёт шанс на спасение: «Он ждёт, пока вы с Ним примиритесь, и тогда будет облегчение, потому что в Библии написано, что дыхание жизни у Бога. Только Он может забрать вас».

Был случай: я приехала на вызов, меня встретила жена пациента. Муж молодой, онкологический больной. Я видела, что ему осталось жить немного, но сказать о Боге я не могла, потому что жена была в панике. Когда мы уехали, я молилась, чтобы Бог дал ему облегчение, и он умер. Вскоре мы вновь к ним поехали и констатировали его смерть. Я благодарила Бога, потому что видно было по его глазам, что он испытывал невыносимую боль.

Часто я веду беседу с алкоголиками, когда везу их в больницу, с наркоманами, с суицидными больными, которые режут себе вены или пытаются повеситься. Один раз я не сказала человеку, который порезал себе вены, ничего о Боге, и очень пожалела, потому что через два дня он повесился. После этого я стараюсь не упускать любую возможность и молюсь Богу, прося, чтобы Он Своим Святым Духом руководил беседой.

— Как при такой нервной работе вам удаётся сохранять спокойствие?

— Когда бывает очень тяжёлый случай и возникают стрессовые ситуации, например пациента не удалось спасти или чуть не задохнулся, и нет времени прийти в себя, я иду домой пешком, чтобы пообщаться мысленно с Богом. Молюсь, объясняю Ему всё, и Господь успокаивает меня, даёт мне мир, который я потеряла на вызове или в течение дня.

— А чем вы любите заниматься помимо работы?

— Люблю проводить время с сыновьями, очень люблю своего мужа. Он подарок мне от Бога, самый-самый дорогой. Первый подарок — сестра, второй — мой муж. Очень люблю проводить с ними время. Мы любим смотреть фильмы вместе с семьёй, вкусно покушать, путешествовать. Мы вместе ездили в Эстонию, в Армению, в Грузию, на Чёрное и Азовское моря, в Новороссийск, в Абхазию, в Санкт-Петербург, в Новгород, и всё на своей машине. В целях экономии спим в палатках, готовим еду на костре.

По вечерам нам нравится проводить дома богослужения, мы все по очереди молимся. Люблю писать картины маслом, но нет времени часто заниматься этим.

— Сусанна, можете посоветовать, как жить в наше непростое время, не поддаваясь панике и страхам?

— Наверное, каждое утро нужно находить время, чтобы поговорить с Богом, почитать Библию. Поменьше смотреть телевизор и искать правду, не верить ложной информации.

Беседовала Людмила Яблочкина

Продолжение интервью с Сусанной Бикбаевй о коронавирусе читайте в октябрьском номере газеты «Ваши ключи к здоровью» или на сайте 8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.