Существует ли дьявол?

«Если Бог добрый, то почему в мире столько зла», — часто спрашивают люди, забывая, что есть противостоящая Богу сила. Как она называется и где берёт своё начало? Чем занимается? Вечно ли будет существовать, или ей придёт конец?

Во Вселенной существуют две противоборствующие силы. Это силы добра и зла, силы небесные и силы ада. Бог не повинен во зле, творящемся на планете Земля! Ненависть и страдания породил сатана. Библия говорит, что «Бог есть любовь» (1 послание Иоанна 4:8). Дьяволу же Библия даёт такую характеристику: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он — лжец и отец лжи» (Евангелие от Иоанна 8:44).

Мы с вами находимся в центре вселенской драмы — конфликта между добром и злом, праведностью и беззаконием, между Творцом и сатаной. И мы не зрители, а участники действия, потому что вовлечены в эту борьбу, хотим мы этого или нет.

Полагая, что сатана — всего лишь миф, мы остаёмся полностью не подготовленными к встрече с разумным и умнейшим существом, которым он на самом деле является. Апостол Иоанн сопереживает нам: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени» (Библия, книга Откровение 12:12).

Является ли Бог создателем сатаны?

Нам необходимо знать, кем является сатана и откуда он взялся. Сам Иисус даёт ответ на этот вопрос: «Я видел сатану, спадшего с неба» (Евангелие от Луки 10:18).

Дьявол когда-то обитал на небе! Невероятно, но это факт! Священное Писание раскрывает нам историю о том, что сатана, или Люцифер («светоносный»), как его звали прежде, был прекрасным и могучим небесным ангелом. Так почему же он предался греху?

Этот прекрасный и мудрый ангел возжелал славы и почтения, принадлежавших лишь Богу. Он жаждал власти. Этот сотворённый ангел захотел сам управлять Вселенной вместо Творца! «А говорил в сердце своём: “взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”» (Библия, книга пророка Исаии 14:13, 14).

Люцифер стал распространять дух недовольства среди ангелов.

Как наш мир стал подвержен греху?

Планета Земля только что вышла из рук Творца во всём её великолепии и совершенстве. Идеальный мир, и в нём два идеальных человека — Адам и Ева, которым Бог дал владычество над этой планетой. Наблюдая за первой парой в их неподдельной любви и совершенной радости, сатана задумал ввести их в сомнение и возмущение против Бога.

Бог рассказал Адаму и Еве о сатане и предостерёг против его уловок.

Сотворённые со свободой выбора, Адам и Ева были вольны выбирать: следовать за Богом или игнорировать Его наставления. Их верность требовала испытания. Бог поместил особое дерево посреди рая и предостерёг: «А от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» (Библия, книга Бытие 2:17). Люди могли есть плоды от всех деревьев в огромном саду, кроме одного. Всё просто и понятно. И, казалось бы, несложно.

Более всего человек уязвим, когда его застают врасплох. Именно это и произошло с первыми людьми. Сатана использовал свою сверхъестественную силу, чтобы обмануть их. Князь тьмы не всегда подходит открыто. Библия говорит, что он может принимать даже вид ангела света. Действуя с лестью и хитростью, будучи отличным психологом, он обольстил первую пару. Так Адам и Ева потеряли свой дом и владычество над Землёй.

Свобода выбора

Мы задаёмся вопросом: «Почему Бог, зная об опасности грехопадения, позволил сатане искушать человека?»

Бог хочет и всегда хотел, чтобы человек возлюбил Его всем разумом своим и осознанно отвечал на Его любовь. Перед первыми людьми на земле стоял выбор: послушать Бога или поддаться на льстивые слова искусителя? Что они изберут? Вся Вселенная наблюдала, затаив дыхание.

Увы, Адам и Ева сделали выбор не в пользу добра. Если бы Бог дал человеку трудное испытание, можно было бы сомневаться в Его намерении. Сама же лёгкость запрета сделала грех великим. Согрешив, Адам и Ева потеряли дарованное им владычество, и сатана стал «князем мира сего» (Евангелие от Иоанна 12:31). И поныне он постоянно искушает человека.

С тех пор пришло всё недоброе: болезни, ссоры, смятение, отчаяние, страх, смерть. Из хозяев Адам и Ева превратились в рабов: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаёте себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к праведности?» (Библия, Послание римлянам 6:16).

Почему Бог сразу не истребил дьявола?

До восстания Люцифера против Бога не существовало лжи, обмана. Мысль о том, что можно говорить ложь, никогда не появлялась среди ангелов. Когда же Люцифер стал обвинять Бога, клевеща на Него, другие ангелы не могли понять, что это грех. Ради них Господь не мог уничтожить первого грешника, не показав прежде всю тяжесть греха.

Бог мог бы заявить, что сатана — обманщик, вор, лжец, разрушитель и убийца. Но ангелы должны были сами понять это. Создатель определил время, в которое зло должно было раскрыть себя во всей своей неприглядности.

Свою ненависть к Богу сатана проявил при рождении Иисуса, побуждая царя Ирода уничтожить Младенца в Вифлееме. Но Ироду показалось мало лишить жизни одного Иисуса, он предал смерти множество младенцев в возрасте до двух лет. Это — почерк сатаны: ненависть, злоба, насилие, убийство… Но план сатаны не удался: Христос остался жив.

Сатана не успокаивается и продолжает искать удобный момент для своего чёрного дела. После крещения Иисуса дьявол, маскируясь под Ангела Небесного, приблизился к Христу в пустыне, но Сын Божий одержал победу над всеми искушениями.

Побеждённый сатана удалился, но ненадолго. Вся дьявольская сила была направлена на то, чтобы помешать Христу восстановить владычество, утраченное человеком. Это был для человека последний шанс на выживание.

В конце концов, в результате предательства Христос оказался в руках кровожадной толпы и был распят на Голгофе. Бог отдал Своего Сына, и Сын отдал Свою жизнь, чтобы изменить нашу с вами судьбу. Созерцая Голгофский крест, вся Вселенная увидела, что сатана — источник лжи и человекоубийца. Его сущность была явлена окончательно. Крест раскрыл всем и другую истину: Христос является Спасителем нашего мира.

Под прицелом

Сатана направляет все усилия на истребление тех, ради кого Иисус принял смерть на Голгофе, а умер Он за каждого: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

Велика ненависть сатаны к Богу, Его последователям и каждому праведному закону. Не имея ни капли любви и сострадания, он заставляет человека терпеть физические, умственные и душевные мучения.

Но Бог сильнее сатаны — Он одержал победу. Он обещает нам: «Ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: “не бойся, Я помогаю тебе”» (Библия, книга пророка Исаии 41:13).

Библия говорит, что настанет день, когда сатана и его слуги будут окончательно уничтожены. «Диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное» (книга Откровение 20:10). Сейчас же, зная, что времени у него мало, он борется за каждую душу.

Чтобы отразить все нападки сатаны, необходима сила, которая сокрыта в Боге. Попросить Его о помощи вы можете простыми словами, например, так:

«Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за победу, которую Иисус одержал над сатаной. Я благодарю Тебя за обещание, что Иисус дарует мне победу над дьяволом и грехом. Благодарю, что Ты скоро положишь конец страданиям. Во имя Иисуса Христа. Аминь».

По урокам «Удивительные открытия»