Простить и забыть?

Человеку постоянно приходится выбирать между возможностью взращивать ненависть или дарить прощение. Что выбираете вы?

Всем нам случается обижаться. Друг может отвернуться. Коллега может предать. Кто-то может занять деньги и отказаться их возвращать. Слова, сказанные в гневе, ранят нас, а сплетни подрывают нашу репутацию. Возможно, мы совершенно невиновны и ничего не сделали, чтобы заслужить такое отношение. Чувство справедливости, лелеемое нами, заставляет помнить каждую нанесённую обиду. Мы чувствуем свою правоту и жаждем реализации принципа «око за око, зуб за зуб». Обида за обиду. Несправедливость, проявленная по отношению к нам, может лишить нас покоя и счастья. Ох уж эта извечная борьба за справедливость!

«Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело».

Григорий Померанц

Невозможность забыть

Одного состоятельного человека спросили о цели его жизни. Он с горечью ответил: «Расквитаться!» Кто-то причинил ему зло, и он прожил свою жизнь, чтобы сполна отплатить ему за это.

Иногда мы снисходительно заявляем: «Я могу простить его, но забыть об этом поступке не смогу никогда!» То есть наша память работает, подпитывая гнев, не давая ему остыть. Как собака, откапывающая некогда спрятанную кость, мы позволяем своему разуму возиться в грязи и возвращаться к прошлым проступкам.

Мой коллега ужинал с семейной парой, которая рассказывала ему, как несправедливо с ними поступили люди. Жена перечислила все детали и мельчайшие болезненные подробности, и стало ясно, что, если их история была правдивой, с ними действительно обошлись плохо. Затем оказалось, что все эти события произошли десять лет назад. В течение десятилетия муж и жена калечили себя, отказываясь забывать! Мир полон людей, которые бередят свои раны до тех пор, пока забыть их становится невозможно.

Бухгалтерия непрощения

То, как вы реагируете, когда вас обижают, очень волнует Бога. В 1 послании коринфянам 13:5 апостол Павел пишет, что любовь «не мыслит зла». А в другом переводе эта мысль представлена так: «Любовь не ведёт записей обид». Любовь не хранит воспоминаний о нанесённых ей обидах.

Греческое слово, которое использует здесь апостол Павел, относится к сфере бухгалтерии. Оно означает внесение записи в бухгалтерскую книгу, чтобы не забыть. Когда мы ведём запись о причинённом нам зле, это происходит, потому что мы планируем вспомнить о нём.

«Пока ты зло помнишь — зло живо, а пусть оно умрёт, тогда и душа твоя в покое жить станет».

Николай Лесков

Мы с вами выбираем, о чём помнить. Если вы хотите что-то запомнить, вы повторяете это снова и снова. Ребёнок повторяет таблицу умножения; актёр учит свои реплики; вы записываете имена людей, которые нужно запомнить. Если вы этого не сделаете, то забудете. Апостол Павел говорит, что любовь предпочитает забывать обиды, нанесённые ей. Она прощает и забывает.

Оставьте мщение Богу

Прощение и забвение — это непросто. Нужно отказаться от своих прав и оскорблённых чувств. Как можно это сделать, когда рана болит и обида глубока?

Вальтер Скотт однажды написал: «Месть — это самое сладкое яство, которое когда-либо готовили в аду». Месть может казаться сладкой, но она не исцелит ваших ран. Пусть Бог позаботится об этом. «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Библия, Послание римлянам 12:19).

Бог знает, что нам сделали и почему. Он видит истинные мотивы. Если я доверяю Ему, то смогу жить в любви и забыть свои обиды. Отмщение — это Божье дело.

«Тот, кто мстит, иногда жалеет о совершённом; тот, кто прощает, никогда не жалеет об этом».

Александр Дюма-отец

Помните, как Бог поступил с нами

Если мы ведём учёт чужих проступков, это верный признак того, что мы никогда не понимали Божьего прощения. Как мы можем понимать его и при этом так себя вести? Благодаря жертве Иисуса Бог забыл о грехе христианина. Бог собрал наше зло и возложил его на Своего Сына — всё совершённое нами зло: зло, которому не было оправдания; зло, которое вылилось из ненависти наших сердец. Бог взял всё это зло и возложил его на Иисуса Христа не просто для того, чтобы простить его, но и для того, чтобы забыть о нём. Весь мой грех был возложен на Христа, и, принимая то, что Он сделал, я знаю, что этот грех прощён и забыт! Бог говорит: «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более» (Библия, Послание евреям 8:12).

Давид поёт: «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» (Библия, книга Псалтирь 102:12). Если Бог сделал это с моим грехом, могу ли я позволить себе не забывать грехи людей по отношению ко мне?

«Быть злопамятным и молиться — то же, что сеять на море и ждать жатвы».

Исаак Сирин

Повеление, требующее усилий

Однозначно, прощать трудно. Тем не менее, Бог повелевает: «Снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Библия, Послание колоссянам 3:13). Это повеление требует решительности. Прощение начинается с воли, а не с чувств.

«Умение прощать — свойство сильных. Слабые никогда не прощают.»

Махатма Ганди

***

Ну почему так тяжело прощать?

Все слёзы внутрь — души кровотеченье.

Лежит на сердце рана, как печать,

А исцелиться может лишь прощеньем.

Твердеют души от солёных рек,

Но маски-лица не покажут вида.

Простить не сможет слабый человек:

Он побеждён, сильней его обида.

Прощает Бог, и Богом нам дано

Прощать уменье, чтоб не жить вчерашним.

Не изменяя в прошлом ничего,

Оно изменит будущее наше.

Татьяна Хлопкова

Вы затаили обиду на друга? Почему бы не написать или не позвонить ему и не восстановить ваши отношения? Может, вам тоже следует извиниться? Есть ли вопрос, который вам следует глубоко похоронить и навсегда считать решённым? Ради Христа, ради себя самого, ради других — сделайте это сегодня.

По Р. Эдвардсу

Молитва для тех, кто не может простить:

Отец Небесный, Бог добрый и любящий! Научи меня прощать людей, как Ты прощаешь меня. Покажи мне глубину Твоей любви и помоги ценить крестный подвиг Сына Твоего Иисуса Христа. Как я хочу отвести взгляд от своих обид и сосредоточить его на Твоей любви, Боже! Ты видишь сердце моё и знаешь меня лучше, чем я знаю себя. Ты знаешь всё, что нуждается в изменении и исцелении. Прости и помилуй меня, Господи, ради Иисуса Христа! Сотвори во мне новое сердце, готовое прощать и забывать обиды силою Твоею. Я не хочу держаться за ложное чувство справедливости, которое не позволяет мне отпустить обиду. Если бы Ты, Боже, помнил все грехи мои, то не было бы у меня надежды. Ты же Бог любящий и милосердный. Сделай и меня подобным Тебе. Научи не свою волю творить, но Твою. Я принимаю решение не вести запись обид и не бередить старые раны. Я прощаю … (назовите имена людей). Помоги одержать победу над гордостью и примириться с теми, на кого я таил обиду. Пусть Твой Дух любви и прощения живёт во мне, Боже. Ради Иисуса. Аминь.

