Существует ли святая ложь?

Дети советской эпохи могут вспомнить слова из известной песни Аллы Пугачёвой: «Святая ложь! Пусть даже ты свята, твоя мне надоела доброта! Я тебе не верю». Бывает ли на самом деле святая ложь? И вообще, может ли святость быть совместима с ложью, которая применяется в благих целях?

Ложь и Закон Божий

Девятая заповедь Божьего Закона гласит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исход 20:16). Эта заповедь имеет непосредственное отношение к поведению в суде. Но это не означает, что в других случаях обман допустим. Библия также говорит: «Удаляйся от неправды…» (Исход 23:7). Священное Писание учит сохранять дистанцию между собой и всякой ложью.

Тем, кто живёт в согласии с Божьим Законом, чужда любая неправда. Исследователь Альтерман, комментируя вышеупомянутые слова Библии, отмечает: «Ложь дестабилизирует отношения и дискредитирует идею святости». Использование неправды с целью исказить действительность или скрыть истинное положение вещей является грехом и неизбежно, рано или поздно, приводит к плачевным последствиям.

Ложь во имя спасения жизни

Но как быть в тех весьма редких случаях, когда чья-то жизнь зависит от наших слов? Как поступить? Сказать правду и подвергнуть человека смерти или обмануть, тем самым согрешить, но спасти жизнь? Но где гарантия того, что вашей лжи поверят? Почему-то большинство лжецов убеждено в положительном исходе своих лукавых действий. Если их принципы универсальны, то они должны работать всегда, но это не так.

Оправдывая ложь, некоторые христиане вспоминают библейскую историю о блуднице Раав, которая укрыла у себя дома израильских лазутчиков и спасла им жизнь, обманув искавших их воинов (см. Иисуса Навина 2:3–5). Они делают следующий вывод: «Если явного осуждения обмана Раав в Библии нет, значит, в исключительных ситуациях ложь допускается. К тому же, в послании Иакова поступок Раав отмечен как положительный: «Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путём?» (Иакова 2:25). Не стоит торопиться с выводами. Да, Раав спасла жизнь лазутчикам. Но означает ли это, что Бог не мог о них позаботиться? Он ли в уста этой язычницы вложил неправду, чтобы спасти Своих детей? Неужели Праведный Бог использует грех во благо? Так мыслить — значит неправильно понимать Писание. Иаков говорит о ВЕРЕ блудницы, точнее о том, каким образом она её проявила, опуская пикантный момент с ложью. Вопреки языческим суевериям, она продемонстрировала веру в Единого, Уникального и Истинного Бога Яхвэ. Тем не менее, вера в Бога не даёт права грешить.

К сожалению, многие верующие люди, оказавшись в стеснённых обстоятельствах, прибегают ко лжи как единственному выходу. И всё же, стоит больше доверять Богу, чем своим предположениям. Ведь Он ради Своих послушных детей, как и раньше, готов творить историю.

Священное Писание не даёт права для особых ситуаций в оправдание лжи. Всех, кто прибегает к её помощи, Библия считает беззаконниками: «Слова уст его — неправда и лукавство» (Псалом 35:4).

Святость и ложь

По своей сути, с библейской позиции словосочетание «святая ложь» весьма противоречиво: ложь есть грех, а святость — это характеристика безгрешного Бога. Ложь и святость абсолютно несовместимы. Ведь святость выражала себя через идеи чистоты и отделённости. Также несовместимы Бог и дьявол. Именно дьявола Иисус Христос назвал отцом лжи: «Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он — лжец и отец лжи» (Иоанна 8:44). Следовательно, всякий прибегающий ко лжи, независимо от обстоятельств, обретает дьявольское вдохновение, как проводник лжи, из её источника. Поэтому святой лжи не существует. Надо признать, что святость и обман сосуществуют в одном мире, но это лишь временное явление. К счастью, союз святости и лжи во имя «благих целей» не находит поддержки у Всевышнего.

Что делать?

Как же быть? В припеве песни Аллы Пугачёвой, которая упоминалась в самом начале, сказано:

«Мне правда горькая сказала: “Не робей!”,

и стала я от этих слов ещё сильней.

И потому, не надо ложью помогать.

Не надо лгать, не надо лгать!»

Святая Библия призывает: родителей — не учить детей лжи, даже в интересах семьи; государственных служащих — быть мужественными, чтобы говорить правду, не боясь последствий; судей, адвокатов и прокуроров — быть честными и неподкупными; учителей — помогать своим ученикам отличать истину от заблуждения; всех христиан — подражать Христу Спасителю. Иначе это приведёт к ужасной трагедии, о которой сказано в Откровении Иоанна Богослова: «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и ВСЕХ ЛЖЕЦОВ участь — в озере, горящем огнём и серою. Это — смерть вторая» (Откровение 21:8).

Апостол Павел писал: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему» (Ефесянам 4:25), ведь «сеющему правду — награда верная» (Притчи 11:18).

Владимир Лукин, газета «АКЦЕНТ»,

печатается с сокращениями

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.