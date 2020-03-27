Свидетельства Божьей заботы

Нина не сомневается: Бог есть, и Он любит её. У неё в запасе множество историй о чудных Божьих делах. Возможно, читая эти статьи, вы вспомните случаи Божьего водительства в своей жизни.

Огонь остановился

Морзянка указала потерю

Огонь остановился

Через пару лет после крещения у нас появилась дача, а вместе с ней и возможность отдохнуть от суеты на природе, полакомиться плодами собственных трудов. У домика были ягодные кустарники, и пустовали площади для посадки однолетних растений. Участок находился практически посередине улочки из таких же земельных наделов, отделялся штакетником от соседей. Невдалеке было узкое и кривое, как серп, озерцо, на котором с удовольствием плескались мои дети вместе с другими ребятишками.

В один из майских дней кто-то из дачников пустил пал, выжигая старую траву. Этот поступок в ветреную погоду привёл к катастрофическим последствиям. Огонь пожирал всё новые пространства. Сгорело несколько улочек: посадки, незамысловатые домишки и хозяйственные постройки со всем инвентарём.

Когда мы появились на даче (добирались мы на пригородном поезде или автобусе), я поразилась. Мой участок оказался нетронутым. Огонь дошёл до моего штакетника, опалил его слегка со стороны соседей. На моём участке не было затронуто ни травинки, и детали забора были в прежнем состоянии. Огонь возобновился через полтора участка. У ближайшего соседа погибли многочисленные кусты малины и вагончик, и тем летом мужчина, тихо оплакав пепелище, больше не появился на участке.

Прошли годы, но опалённый с одной стороны забор встаёт перед глазами как свидетельство Божьей силы и любви.

Морзянка указала потерю

Я человек, любящий побродить по лесам. Мне надо устать, покормить собой комаров, вспотеть. Отдых сомнительный на первый взгляд. Но уши слышат пение птиц, а не городские шумы, глаз отдыхает на зелени травы и деревьев, ноги двигаются по грунтовке, лёгкие дышат свежим воздухом, а не гарью и копотью.

Когда приходит долгая зима, всё забывается — усталость, комары, жара и духота перед грозой. Остаются впечатления. Лось, пересёкший со своей супругой тебе дорогу и только случайно, на твоё счастье, не увидевший тебя в тумане. Ёжик, свернувшийся на тропе. Две косули, не испугавшись шума электрички, пробираются мимо стены зарослей.

И, конечно, вещественным напоминанием остаётся урожай из Божиих кладовых — грибы и ягоды.

У меня была корзина — необходимый инструмент грибника, потому что в ведре грибы быстро портятся. И я смело свернула в знакомый небольшой лесок, где уже не раз собирала Божьи дары. Всё как всегда. Грузди семейкой уже лежали на дне корзины, я надеялась найти ещё грибы. И тут попалась костяника, пользу которой трудно переоценить. Она очень мелкая, но к поре созревания в ней появляются сладость и нежность. У меня была небольшая ёмкость для такого случая, и я отставила корзину под кустом, думая покрутиться тут же, рядом, а потом вернуться к грибам.

Но не тут-то было. Я увлеклась и отошла метров на 80 в глубину леса. В это время я услышала, что подъехал мотоцикл с несколькими пассажирами. Они тоже искали грибы там, где я только что прошла. Разочаровавшись в поиске, они уехали. А я наполнила ёмкость и вернулась к корзине. И не нашла её, хотя искала хорошо.

В те времена ещё была обеденная электричка, и я, расстроившись и утвердившись в мысли, что у меня украли корзину заезжавшие на мотоцикле грибники, вернулась на станцию. Я обошла людей, скопившихся на перроне в ожидании электрички, и осмотрела их кузовки. Но всё было напрасно.

Через два дня я снова поехала в лес. Купила билет на более дальнюю станцию, но сошла опять на том же полустанке. Два дня дома я молилась, просила помочь мне найти корзину. И вот я снова в лесу, в руках у меня вторая корзина и нож. Я спокойно собираю грибы, неторопливо пробираюсь по той же тропе. Голова моя повёрнута вправо, к опушке, более прогреваемой августовским солнцем. И вдруг в левое ухо мне пошёл сигнал, как будто заработала рация. Я обернулась на источник этого звука и вижу: стоит моя потеря — корзина. Как только я её увидела, морзянка прекратилась, а у меня брызнули слёзы из глаз.

Велик Господь! И любая, кажется, мелочь, находится в Его ведении. Грибы, конечно, пропали (их распробовали насекомые), но Господь восполнил мне этот «урон», и я вернулась на перрон с двумя корзинами грибов, ликующая от зримой заботы Господа.

Нина, Казахстан

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г