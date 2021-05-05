Свободный пленник

Это стихотворение неизвестного автора описывает суровые испытания, выпавшие на долю многих христиан в эпоху воинствующего атеизма. Но цель автора — не поплакаться на долю, а прославить всемогущего Бога, Чья рука сильна, чтобы спасать. Хотите — верьте, хотите — нет, но автор рассказывает вот что…
Север! Север! Далёкие страны…
Север! Север! Морозы, пурга…
За Христа моя юность так рано
По сибирской тайге вся прошла.
Выжить в зоне почти невозможно —
Не скажу вам, друзья, новизны.
Каждый день убирают умерших,
В штабеля их кладут до весны.
В зоне стража почти не стояла:
С трёх сторон — бесконечно тайга,
А с четвёртой тюрьму омывала
Полноводная бурна река.
Убегать нам отсюда нет смысла:
Никуда не уйдёшь ты в пургу —
Или звери съедят очень быстро,
Иль замёрзнешь в таёжном бору.
Я молился на лесоповале,
Я молился в бараке для сна,
И я слышал: меня окружала
Атмосфера Христова огня.
Насмехалось немало народа:
«Где ж твой Бог?! Ты, как все, пропадёшь!»
Бог сказал мне, что близко свобода:
«Стой лишь в вере, и ты не умрёшь».
Так я жил с верой в Бога живого,
Часто снился родительский дом…
Вдруг кричат: «Вызывает святого
Сам начальник тюрьмы на приём».
С нар поднялся с трудом среди ночи,
И тревожно так сердце стучит…
Конвоир усмехается. «Отче,
Одевайся, пошли!» — говорит.
Захожу в кабинет, полный света.
Посредине овчарка лежит.
За столом, посреди кабинета,
Самый главный начальник сидит.
— Проходи и садись, потолкуем.
Ты знаком с этой книгой давно?
— С этой Книгой? Со Словом Господним?
Да, страдаю я здесь за неё.
Чрез неё я познал путь спасенья,
Чрез неё Иисуса нашёл…
— А ты помнишь, как в бурю однажды
По воде ко Христу Пётр шёл?
— Это правда святая, я знаю.
— Значит, ты верно служишь Христу?
А чрез реку ты нашу шальную
Перейдёшь ли на сторону ту?
Если ты это сможешь, то точно
Я свободу тебе подарю
И отправлю отсюда досрочно.
Ты увидишь свой дом и семью.
— Трое суток молитвы мне дайте, —
Обратился к начальнику я, —
Побеседовать с Богом Всесильным,
Чтобы Он подготовил меня.
— Хорошо, будь свободен,
Но помни: твоя вера — не смех на пиру.
Если ты подведёшь меня в этом,
В порошок здесь тебя я сотру.
Трое суток поста и молитвы
Бог воспринял как жертвенный плод…
Выходил я с неверьем на битву,
У реки ждал тюремный народ.
— Разрешите и здесь помолиться…
И в молитве ответ мне пришёл.
Вдруг смотрю — мост чрез реку явился,
По мосту я свободно пошёл.
Люди видели, как я спокойно
Невозможное одолевал,
По кипучей реке превосходно,
Как тропинкой земною, шагал.
На другом берегу очутился,
Развернулся — не вижу моста.
Я на землю упал, поклонился,
Прославляя Иисуса Христа.
Вся тюрьма очень сильно кричала,
Слышен крик на другом берегу:
Иисуса Христа прославляли,
Кто как мог — все взывали к Нему.
В крике слышал: «Святому — свободу!»
Чудо это наш люд увидал,
И покаялось много народа,
Сам начальник Христа прославлял.
Так свободу мне дал мой Спаситель.
Возвещайте Его чудеса!
В вере стойте! Войдёте в обитель,
В Царство Бога Иисуса Христа.
Об Иисусе весть слышна повсюду.
О, мой друг, Его гласу внемли!
Он есть Мост, по которому люди
В край небесный идут от земли!
Автор неизвестен
Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.