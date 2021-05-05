Свободный пленник

Это стихотворение неизвестного автора описывает суровые испытания, выпавшие на долю многих христиан в эпоху воинствующего атеизма. Но цель автора — не поплакаться на долю, а прославить всемогущего Бога, Чья рука сильна, чтобы спасать. Хотите — верьте, хотите — нет, но автор рассказывает вот что…

Север! Север! Далёкие страны…

Север! Север! Морозы, пурга…

За Христа моя юность так рано

По сибирской тайге вся прошла.

Выжить в зоне почти невозможно —

Не скажу вам, друзья, новизны.

Каждый день убирают умерших,

В штабеля их кладут до весны.

В зоне стража почти не стояла:

С трёх сторон — бесконечно тайга,

А с четвёртой тюрьму омывала

Полноводная бурна река.

Убегать нам отсюда нет смысла:

Никуда не уйдёшь ты в пургу —

Или звери съедят очень быстро,

Иль замёрзнешь в таёжном бору.

Я молился на лесоповале,

Я молился в бараке для сна,

И я слышал: меня окружала

Атмосфера Христова огня.

Насмехалось немало народа:

«Где ж твой Бог?! Ты, как все, пропадёшь!»

Бог сказал мне, что близко свобода:

«Стой лишь в вере, и ты не умрёшь».

Так я жил с верой в Бога живого,

Часто снился родительский дом…

Вдруг кричат: «Вызывает святого

Сам начальник тюрьмы на приём».

С нар поднялся с трудом среди ночи,

И тревожно так сердце стучит…

Конвоир усмехается. «Отче,

Одевайся, пошли!» — говорит.

Захожу в кабинет, полный света.

Посредине овчарка лежит.

За столом, посреди кабинета,

Самый главный начальник сидит.

— Проходи и садись, потолкуем.

Ты знаком с этой книгой давно?

— С этой Книгой? Со Словом Господним?

Да, страдаю я здесь за неё.

Чрез неё я познал путь спасенья,

Чрез неё Иисуса нашёл…

— А ты помнишь, как в бурю однажды

По воде ко Христу Пётр шёл?

— Это правда святая, я знаю.

— Значит, ты верно служишь Христу?

А чрез реку ты нашу шальную

Перейдёшь ли на сторону ту?

Если ты это сможешь, то точно

Я свободу тебе подарю

И отправлю отсюда досрочно.

Ты увидишь свой дом и семью.

— Трое суток молитвы мне дайте, —

Обратился к начальнику я, —

Побеседовать с Богом Всесильным,

Чтобы Он подготовил меня.

— Хорошо, будь свободен,

Но помни: твоя вера — не смех на пиру.

Если ты подведёшь меня в этом,

В порошок здесь тебя я сотру.

Трое суток поста и молитвы

Бог воспринял как жертвенный плод…

Выходил я с неверьем на битву,

У реки ждал тюремный народ.

— Разрешите и здесь помолиться…

И в молитве ответ мне пришёл.

Вдруг смотрю — мост чрез реку явился,

По мосту я свободно пошёл.

Люди видели, как я спокойно

Невозможное одолевал,

По кипучей реке превосходно,

Как тропинкой земною, шагал.

На другом берегу очутился,

Развернулся — не вижу моста.

Я на землю упал, поклонился,

Прославляя Иисуса Христа.

Вся тюрьма очень сильно кричала,

Слышен крик на другом берегу:

Иисуса Христа прославляли,

Кто как мог — все взывали к Нему.

В крике слышал: «Святому — свободу!»

Чудо это наш люд увидал,

И покаялось много народа,

Сам начальник Христа прославлял.

Так свободу мне дал мой Спаситель.

Возвещайте Его чудеса!

В вере стойте! Войдёте в обитель,

В Царство Бога Иисуса Христа.

Об Иисусе весть слышна повсюду.

О, мой друг, Его гласу внемли!

Он есть Мост, по которому люди

В край небесный идут от земли!

Автор неизвестен

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.