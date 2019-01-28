Троллейбус сломался неслучайно

В жизни Людмилы Николаевны Ивлевой милость Божья проявляла себя много раз, о чём она часто рассказывает своим знакомым. А я делюсь этими историями с вами, дорогие друзья.

Людмила Николаевна родилась в 1943 году. У её мамы Анны Семёновны Бессоновой было трое детей. Муж погиб в самом начале войны. Вместе с детьми Анна была эвакуирована из Липецка в Воронежскую область. Её направили на постой к одной старушке, которая получила целых четыре похоронки — на мужа и троих сыновей. Но горе не подкосило эту женщину: она, как могла, старалась помогать другим.

У старушки проживал постоялец Николай, у которого погибла жена. Анна и Николай полюбили друг друга, у них родилось трое детей, в том числе и Людмила. Таким образом, у маленькой Люси было пять братьев и сестёр.

Бабушка, у которой жили Анна и Николай, очень привязалась к детям, которых полюбила, как собственных внуков. Эта старая женщина была глубоко верующей. Она много молилась и горячо благодарила Бога за то, что Он дал ей новую семью.

Людмила, или, как её называли в детстве, Люсенька-малюсенька, родилась недоношенной — в 6,5 месяцев. Чудом, благодаря заботливому уходу бабушки и её пламенным, идущим из глубины сердца молитвам, девочка, на удивление всем, выжила. В 10,5 месяцев по неосторожности Анна Семёновна, когда купала детей, обварила Люсю кипятком. И тут снова на помощь пришла бабушка. Она стала лечить малышку от страшных ожогов, постоянно прося Бога о помощи. И Люся снова выжила!

Ещё был случай, когда девочку в возрасте двух лет усадили на крылечке погреться на солнышке. Никто не заметил, как малышка уползла в огород, где её засосало вниз головой в заброшенном, поросшем травой, низком колодце. Когда Люсю нашли и вытащили оттуда, она, нахлебавшись мутной жижи, уже не дышала. Все думали, что малышка умерла. Но и тут бабушка не растерялась. Её вера в Бога была настолько сильной, что она всем, находящимся в доме, приказала встать на колени для молитвы, а сама стала горячо умолять Господа спасти кроху.

И произошло удивительное: вдруг из девочки фонтаном хлынула мутная вода, и она закричала, как новорождённая. Слава Богу! Он не подвёл и на этот раз.

Жизнь раскидала детей Анны Семёновны Бессоновой по разным местам. Так получилось, что она вынуждена была отдать трёхгодовалую Люсю в детский дом. Семья голодала, время было послевоенное, трудное, и, чтобы выжить, Анна, скрепя сердце, решилась на такой шаг. 17 лет спустя Александр, брат Люси, разыскал её в Воронеже.

Много испытаний выпало на долю Людмилы Николаевны. Из всех её братьев и сестёр в живых осталась только она одна. Мама умерла, когда Людмиле было 20 лет, брат Саша скончался от воспаления лёгких вскоре после того, как разыскал Люсю. Умерла и та добрая старушка, которая приютила семью Анны Семёновны и по молитвам которой Люся осталась жива. Сестра Татьяна трагически погибла в возрасте 20 лет, трое маленьких детей из их семьи разорвало снарядом, когда Анна Семёновна возвращалась из эвакуации в родной город Липецк. Сама Люся получила в тот день тяжёлое ранение в живот. Девочке срочно была сделана операция. С тех пор прошло много лет, и только глубокий шрам на животе напоминает ей о той трагедии.

Людмила Николаевна стала задумываться, откуда в её жизни, несмотря на многочисленные переживания, такая благодать? Кто помогает ей, хранит и поддерживает?

Впоследствии, став верующей, она поняла, что эта помощь — от Господа. Только в 48 лет Людмила Ивлева, наконец, пришла к Богу. Это тоже произошло удивительным образом.

Однажды, в конце 1991 года, когда она проезжала на троллейбусе мимо Дворца культуры им. 50-летия Октября, неожиданно транспорт сломался. Вместе с другими пассажирами женщина вышла из троллейбуса и увидела объявление, в котором сообщалось, что в этом Дворце культуры проходит цикл библейский лекций.

Сердце Людмилы Николаевны дрогнуло. Мысли о том, почему в её жизни так много чудесной помощи, снова возникли в сознании. Женщина вошла в зал, который был набит до отказа, и, с трудом найдя свободное место, стала внимательно слушать. История нашей планеты разворачивалась перед её мысленным взором. Лектор рассказывал очень увлекательно, а на экране появлялись красочные слайды. Людмила решила прийти в следующий раз.

На другой день, подъезжая к Дворцу культуры, троллейбус сломался снова. И тогда Людмила Николаевна осознала, что это не простое совпадение. Бог страстно желал, чтобы люди, оторвавшись от земной суеты, услышали весть спасения, задумались о смысле жизни.

Людмила Николаевна прослушала весь курс лекций и решила посвятить свою жизнь Господу, Который несколько раз чудом спасал её. Она заключила завет с Христом через водное крещение.

Вспоминая давние события, она отчётливо видит в своей судьбе руку Всевышнего и благодарит Бога за Его милость, проявленную к ней лично.

Лариса Сенцова, г. Воронеж

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.