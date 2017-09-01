Святая Русь. Это словосочетание знакомо каждому россиянину. Но давайте задумаемся, насколько наш образ жизни соответствует этому возвышенному званию.

Оказавшись на территории храма, разве вы стали бы кидать мусор мимо урны? Разве позволили бы кому-то плюнуть в святом месте? То, как мы относимся к засорению территории, показывает, что на самом-то деле мы свою страну не считаем Святой Русью. Мы должны понимать, что Святая земля не где-то далеко, в паломничестве. Святая земля — это не только территория храма.

В Библии сказано, что Бог, создав человека, поселил его в Эдемском саду. Для полноценной жизни и счастья Он поручил человеку возделывать и охранять этот сад. Бог приходил и общался с человеком в прохладе дня.

Святая земля — это то место, которое Бог доверил вам, куда он поместил вас жить. Святая земля — это то место, где произошла ваша встреча с Богом. Святая земля — это ваш город, ваша улица… Святая земля — это ваш двор, ваш подъезд.

Если мы являемся христианами и верим, что Бог всегда присутствует в нашей жизни, то мы должны относиться с благоговением к тому месту, в котором живём.

Кроме того, надо понимать, что тот небольшой промежуток времени, который мы живём в этом мире, — это то время, которое покажет, достойны ли мы Божьего царства. Достойны ли мы того, чтобы вернуть нам утраченный когда-то Эдем. Ведь в царстве, уготованном Богом для христиан, не будет ничего злого, — ни мусора, ни грязи… Единственное, что останется у нас, — наш характер, который мы воспитаем в себе, живя на Земле. Поэтому люди, которые будут там жить, должны быть готовы к жизни в условиях рая.

В начале 90-х годов Германия, которую многие считают образцом благополучия, порядка, чистоты на улицах, стала возвращать этнических немцев, которые оказались в результате исторических событий в других странах. Началась так называемая репатриация. Многие немецкие семьи, сосланные в советское время в Среднюю Азию, потянулись в Европу, на историческую родину. Там им давали пособия, хорошее жильё, работу, учили языку — сделали всё, чтобы они могли влиться в немецкое общество.

Приехали в один городок две семьи этнических немцев из бывшей республики СССР. Они получили все блага и помощь, которая положена переселенцам. Однажды главы семей, прогуливаясь по городу, увидели в парке пруд, в котором плавали белые лебеди. Лебеди совсем не боялись людей и брали хлеб с рук. Наши герои также покормили птиц, но ближе к вечеру, когда парк опустел, подманили лебедей и сломали им шеи. Тут же на берегу они их ощипали, пожарили и съели. Кто-то из горожан увидев это, сообщил в полицию. Семьи тут же были депортированы.

Мораль этой истории: надо быть достойным того места, где тебе позволено жить. Надо быть достойным жить в будущем в царстве Бога. Царство Божье должно начаться здесь.

Господь Иисус Христос сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Луки 17:21). Царство Божье должно родиться внутри человека, который считает себя православным. Он должен в самом себе это Царство родить. Но сначала нужно создать условия для рождения — в душе должны появиться мир, покой, любовь к порядку.

Сам Бог сказал, чем будут отличаться люди, достойные Царства Божьего: «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его» (Иеремии 31:33). Это будут люди, которые не по принуждению, а по велению сердца соблюдают законы Бога, захотят жить по этим правилам.

Живя на Земле, мы должны показать, что нас можно впустить в Царство Бога, что мы не напакостим там: не срубим великолепные деревья, не сломаем шеи райским птицам, но будем жить согласно порядку, который установлен Богом.

И это прекрасно! Живя по Божьим заповедям, мы уже здесь можем установить хорошее мироустройство. Мы можем жить в прекрасном городе, на отличной улице, в чистом дворе.

Например, Швейцария — лидер по качеству жизни, а в Средневековье жители этой страны не выходили из дома без зонта, потому что в любой момент на головы им могли вылить помои или нечистоты — так было принято!

Жан Кальвин с помощью Библии показал жителям страны, что Бог уготовил им здесь и сейчас нечто лучшее — библейский образ жизни, который намного более приятен и интересен. Он доказал швейцарцам на основании Библии, что вечной жизни будут удостоены только те, кто в земной жизни доказал, что он христианин. Он убедил швейцарцев соблюдать правила, которые предписал Бог в Библии. Кальвин доказал им, что у настоящих христиан дома порядок и чистота, двор выглядит аккуратно. И сам человек занят полезным делом, а не ходит весь день пьяненький.

Такой образ жизни свидетельствует, что ты спасён для вечности. Христианин — это тот, кто не просто называет себя таковым, но кто живёт, соблюдая библейские заповеди без примеси человеческих басен и средневековых традиций. А иначе — ты проклят и не спасён! (см. Второзаконие, 28 глава).

Для швейцарцев это стало таким стимулом, что они за 10 лет изменились в корне! Они не хотели остаться без Царства Божьего! Они не хотели оказаться под проклятьем. Все старались устроить свою жизнь, своё жилище, свою улицу. В результате Швейцария расцвела как райский сад! И соседние народы, увидев на практике веру в действии, честность и порядочность щвейцарцев даже в мелочах, стали им доверять даже хранение своих денег.

Всё в наших руках. Искренне верю, что мои соотечественники не глупее средневековых швейцарцев, и мы сможем хотя бы ради собственного блага поменять своё отношение к жизни. Нам нужно понять, что наш дом, наша улица, наш город, наша страна — вся Россия — это и есть Святая земля, Святая Русь.

Александр Шалин, координатор общественного

движения «Доброе Православие», zhivoepravoslavie.ru

Примечание автора: термин «православие» появился во II в. от Р.Х. во времена сильнейших гонений на христиан и обозначал чистую христианскую веру, основанную на Священном Писании — Библии. «Православие» — в греческом оригинале «ортодоксия» — означает «Правильная вера».

Библейское православие уходит корнями в первоапостольскую Церковь, самую первую и чистую Церковь, учение которой было основано только на Библии. Это эталон христианской веры, который и был назван отцами Церкви — православная вера, которую они бережно хранили и не допускали, чтобы в веру попали примеси язычества и философских учений.

Общественное движение «Доброе Православие» ратует за сохранение чистоты библейского учения, за веру, основанную исключительно на Священном Писании, за веру, в которой дела не расходятся со словами.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.