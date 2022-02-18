Что такое молитва?

У нас с вами есть удивительное, самое действенное и уникальное средство на все случаи жизни. Оно называется молитвой.

Старый капитан рассказывал о своих переживаниях, от которых волосы становились дыбом. Восьмилетний мальчик внимательно слушал его.

— Корабль ударился о скалу. Мы услышали оглушительный треск, и в трюм хлынула вода!

— И что же вы тогда стали делать?

— Тогда, мой мальчик, нам оставалось только одно — молиться.

— Вы правду говорите, капитан? Неужели положение было таким безнадёжным?

Некоторые полагают, что молитва существует только для так называемого «крайнего случая». Зачем Бога лишний раз беспокоить? Вот когда совсем «прижмёт», тогда и будем молиться. Но как далеки эти слова от истины!

Мартин Лютер, немецкий реформатор, говорил: «В моей жизни важнее всего молитва. Если я не молился только один день, то моя вера начинала быстро охладевать».

Авраам Линкольн, выдающийся американский общественный деятель: «Я очень часто опускался на колени, потому что был твёрдо убеждён, что мне больше не к кому было обратиться».

Есть ещё Человек, более великий, чем Лютер и Линкольн, Который очень часто молился, когда жил на земле, — Господь Иисус Христос — Творец Вселенной! Сын Божий считал молитву очень важным делом и убедительно призывал к ней: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Библия, Евангелие от Матфея 26:41).

Зачем нужна молитва? Есть ли доказательство того, что энергия мозга, которую мы излучаем, стоя на коленях, каким-либо образом достигает Бога? Георгий Чистяков (филолог, богослов, священнослужитель) писал: «Бог ждёт от нас молитвы: в молитве мы вступаем с Ним в диалог, и именно через этот диалог Он раскрывает нам Свою волю. В молитве осуществляется встреча с Богом».

Что такое настоящая молитва? Это не просто набор заученных слов и фраз, это искренний и доверительный разговор с Богом, Которому мы можем рассказать всё, что нас беспокоит, что нам необходимо и чем мы живём.

Молитва нужна нам, а не Богу! Она помогает нам подняться мыслями к Нему, помочь нам быть похожими на Него характером и поведением. Он готов в любое время дать нам то, в чём мы действительно нуждаемся. Он знает, что для нас полезно, а что нет. Его радует, когда мы с доверием обращаемся к Нему. «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Библия, Евангелие от Иоанна 16:24).

Вспомните себя в детстве. Нравилось ли вашим родителям, когда вы брали у них что-то, не спросив разрешения? Скорее всего, нет. Но если вы обращались к ним с просьбой, они выполняли её. Беседа содействует взаимному уважению и любви.

Вот ещё одно высказывание Иисуса: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Библия, Евангелие от Матфея 7:11). «Просящим у Него» — эти три слова чрезвычайно важны. Вот что писала по этому поводу христианская писательница Эллен Уайт: «Богу угодно дать нам в ответ на молитву веры то, что Он не дал бы нам, если бы мы не просили Его об этом».

Молитва — это отнюдь не сигналы удалённому от нас невесть куда Богу, не волшебная палочка, которой стоит махнуть, чтобы всё разрешилось само собой. Она — разговор с Богом: не к Богу, а с Богом. Это не доклад, не перечисление проблем, а осмысленный и откровенный диалог с Господом как с любимым и уважаемым Другом.

Мелоди Мейсон в книге «Отважьтесь просить о большем» пишет: «К сожалению, есть молитвы, на которые мы, вероятно, не получим ответа при жизни — молитвы, которые мы так и не решились вознести Богу».

Бог говорит нам, что у нас есть безграничные возможности: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Библия, книга пророка Иеремии 33:3). Но как увидеть и получить это «великое и недоступное»? Есть только один путь — попросить и искать воли Божьей! Будем ли мы верить Божьим обещаниям? Будем ли мы доверять Ему несмотря на бури вокруг нас?

Вот что пишет известный русский писатель Николай Гоголь: «Без молитвы не приступаю ни к чему. <…> … я могу помолиться, молитва моя может достигнуть и до Бога, Бог может послать уму моему вразумление, а ум, вразумлённый Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлён Им».

В чём ещё заключается секрет успешной молитвенной жизни? Наша молитва зависит от того, как мы относимся к Богу. Если мы видим в Нём диктатора, который требует от людей такой нравственной высоты, которую они не в состоянии достигнуть и наказывает их за то, что они далеки от совершенства, то это отношение отразится также и в нашей молитве. Тогда вы будете так же ненавидеть её, как ненавидите и Самого Бога. Если же Господь для нас добродушный старичок, живущий на небе, то это тоже наложит отпечаток на наше отношение к молитве. Но если мы знаем, что Бог любит нас всем сердцем, если мы понимаем, что Он знает наши слабости и понимает проблемы, тогда молитва по-настоящему станет дыханием нашей души, тогда мы начнём замечать, как Бог отвечает на молитвы, вдохновляет нас и помогает пройти через трудности и испытания.

Даже если мы не получаем просимое сразу, всё же Господь слышит нас и ответит на наши просьбы. Ответ непременно будет дан в своё время. А нам нужно доверять Богу, не падать духом и ожидать в терпении. Человек, доверяющий Богу, примет от Него и «нет» в ответ на свою молитву, так как знает, что Гос-

поду виднее, что послужит нашему благу, а что нет.

Все люди встречают испытания, печали, которые тяжело переносить, искушения, которым трудно противостоять. Не несите ваши скорби смертным людям, но поведайте о них Богу в молитве.

Если вы ещё никогда не обращались к Богу в молитве, попробуйте сделать это прямо сейчас, и тогда ваше сердце наполнится миром, радостью и счастьем.

Если вы молитесь от случая к случаю, или, как тот капитан из примера, только в момент кризиса, то сделайте молитву дыханием жизни. Когда Иисус придёт во второй раз, чтобы взять к себе любящих Его, многие услышат в свой адрес печальные слова Христа: «Я никогда не знал вас». Молитва — это не просто бесконечные просьбы. Мы ведь так не общаемся даже с людьми. Бог достоин того, чтобы мы лучше узнавали Его, открывали для себя Его характер. Во время молитвы Бог посылает мысли, идеи, планы, Он обличает, напоминает, учит и наставляет. Молитва — это не всегда слова, это порой молчание, когда Дух Святой говорит нашему сердцу: я говорю — Бог слушает, Бог говорит — я слушаю.

Для верующего человека молитва — не скучная обязанность, а источник живой воды, к которому стремится душа. Это такое счастье — открывать своё сердце Творцу Вселенной, зная, что ты важен для Него.

Разбей безысходность верой,

Отчаяние — молитвой.

Небо даёт не мерой

Силы в бурях и битвах.

Пусть не найти ответа

И не видать дороги —

Из всех тупиков на свете

Есть выход к престолу Бога!

Наталья Щеглова

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.