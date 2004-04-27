Святейший из всех святых

Никогда не жило на земле более безобидного создания. Он никому не делал зла, никого не использовал для Своей выгоды. Он не произнес ни одного дурного слова, не совершил ни одного неверного поступка.

Совершенно невинная и безгрешная жизнь в гуще грешного мира – вот первое впечатление от жизни Христа. Он, и только Он, пронес незапятнанную детскую чистоту сквозь годы юности и зрелости. Вот почему лучшие символы, которые могут Его олицетворять – это ягненок и голубь.

Именно это полное совершенство возносит Его на высоту, недосягаемую для других, делает Его исключением из общего правила и нравственным чудом истории.

Христос – это живое воплощение идеала добродетели и святости, высокий образец всего самого чистого, доброго и благородного в глазах Бога и человека.

Таков был Иисус из Назарета. Истинный муж телом, душой и духом, но все же отличный от других мужей. От раннего детства до зрелости это была совершенно особая и неповторимая личность. Он развивался в нерушимом союзе с Богом, преисполненный любовью к человеку. Он был свободен от грехов и ошибок, невинен и свят. Он посвятил Себя самым благородным целям, Он не только проповедовал добродетель, но и жил в ней. Эта непорочная жизнь закончилась величественной смертью и всегда признавалась с тех пор единственным образцом доброты и святости».

Филипп Шлафф

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» апрель 2004 г.