Заговор священников

«Пусть лучше умрёт один, чем погибнет весь народ», — сказал влиятельный Каиафа, не вполне понимая двойной смысл произнесённых слов…

Ожесточённые чудом

Вифания расположена так близко от Иерусалима, что весть о воскрешении Лазаря очень скоро достигла этого города. Сразу же был созван синедрион. Христос только что неопровержимо засвидетельствовал Свою власть над смертью. Это великое чудо являлось самым убедительным доказательством того, что Бог послал Своего Сына в мир для спасения людей. Это чудо было чрезвычайным проявлением Божественной силы, достаточным, чтобы убедить каждого разумного, непредубеждённого человека. Но священники ещё сильнее возненавидели Христа. От этого нового чуда они только пришли в ярость. Мёртвый воскрес среди бела дня, на глазах у толпы свидетелей. Никакими уловками нельзя было опровергнуть такое доказательство. Как никогда раньше, священники были полны решимости положить конец деятельности Христа.

Убить, но остаться при своём

Саддукеи тоже всерьёз встревожились. Они не верили в воскресение мёртвых. Однако Христос ниспроверг их догмы, показав, что они не знают ни Писаний, ни силы Божьей. Как же сгладить впечатление, произведённое чудом на народ? Как отвратить людей от Того, Кто освободил умершего от власти смерти? Само воскрешение Лазаря невозможно было отрицать, а как принизить значение этого чуда, они не знали. До сих пор саддукеи не поддерживали планов убийства Христа, но после воскрешения Лазаря они решили, что только Его смерть положит конец бесстрашным разоблачениям.

Поверишь — отлучим

Фарисеи верили в воскресение и не могли не видеть в этом чуде свидетельство того, что среди них был Мессия. Но они всегда оказывали сопротивление деятельности Христа. Они невзлюбили Его с самого начала потому, что Он разоблачал их лицемерие и показную набожность. Он сорвал покрывало строгой обрядности, которое скрывало их нравственную порочность. И они жаждали отомстить Ему за справедливые обличения, пытаясь вынудить Христа сказать или сделать что-либо такое, что дало бы им основание осудить Его. Несколько раз Его хотели побить камнями, но Он спокойно удалялся, и они теряли Его из виду.

Все чудеса, которые Он творил в субботу, совершались для исцеления страждущих, но, тем не менее, фарисеи пытались осудить Его за нарушение субботы. Представляя дело так, будто Он стремился установить новое царство, они старались настроить против Него иродиан. Стараясь восстановить римлян против Него, они уверяли, что Иисус подрывает их власть. Они использовали любой предлог, чтобы оградить народ от Его влияния. Но до сих пор все их попытки заканчивались неудачей. Народ, который был свидетелем Его дел милосердия, который слышал Его чистое и святое учение, понимал: так не поступает нарушитель субботы и так не говорит богохульник. Даже служители, посланные фарисеями, были настолько поражены Его словами, что не осмелились схватить Его. Отчаявшись, иудеи, наконец, постановили, что каждый, кто исповедует веру в Иисуса, будет изгнан из синагоги.

Заставить замолчать любой ценой

Когда священники, начальники и старейшины собрались на совет, они были преисполнены решимости заставить замолчать Того, Кто совершал потрясающие чудеса, поражавшие всех. Фарисеи и саддукеи сблизились между собою, как никогда раньше. До сих пор между ними не было согласия, но теперь их сплотила ненависть к Христу. Никодим и Иосиф на предыдущих советах воспрепятствовали осуждению Иисуса, и потому теперь их не пригласили на совет.

Беспокойная совесть

На этом совете, решавшем, как погубить Христа, присутствовал невидимый Свидетель, который стремился обнажить перед старейшинами истинную сущность того, что они сейчас совершали. События из жизни Иисуса открывались им с пугающей отчётливостью. Они вспомнили случай в храме, когда Иисус, будучи ещё двенадцатилетним отроком, стоял перед учёными законниками и задавал им удивительные вопросы.

Недавнее чудо свидетельствовало: Иисус — не кто иной, как Сын Божий. В их сознании ветхозаветные пророчества о Христе представали в истинном значении. Озадаченные и обеспокоенные, старейшины задавались вопросом: «Что нам делать?» Совет разделился. Под влиянием Святого Духа священники и старейшины не могли избавиться от охватившего их чувства, что они борются против Бога.

Жестокий пророк

Когда совет окончательно зашёл в тупик, встал первосвященник Каиафа, гордый и жестокий, властный и нетерпимый. Каиафа заговорил самоуверенно и властно: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Евангелие от Иоанна 11:49, 50). Даже если Иисус невиновен, настаивал первосвященник, от Него нужно избавиться. Он причиняет нам много хлопот, привлекает к Себе народ и ослабляет власть старейшин. И ведь речь идёт всего лишь об одном Человеке. Так не лучше ли, чтобы Он умер, чем ослабеет власть старейшин? Если народ потеряет доверие к своим вождям, то национальной власти придёт конец.

Каиафа утверждал, что после чуда с Лазарем последователи Иисуса непременно поднимут восстание, и тогда придут римляне, говорил он, закроют храм, упразднят наши законы, и как нация мы погибнем. Так чего же стоит жизнь этого Галилеянина по сравнению с жизнью всего народа? Если Он — преграда на пути благополучия Израиля, разве это не богоугодное дело — устранить Его?

Надменный Каиафа, сам того не понимая, признал миссию Спасителя — Иисус умрёт за народ! За исключением некоторых, не посмевших высказать своё мнение, синедрион отнёсся к словам Каиафы как к словам Божьим. Все собравшиеся почувствовали облегчение. Разногласия прекратились, они решили предать Христа смерти при первом удобном случае.

Патриоты ли?

Отвергая доказательства Божественности Иисуса, священники и старейшины оказались полностью во власти сатаны. Их заблуждение состояло именно в том, что они были довольны собой. Они считали себя патриотами, борющимися за спасение народа.

Нестерпимо долгие три года

Три года Иисус трудился для мира. Он явил пример самоотречения и бескорыстного служения людям. Его жизнь, исполненная чистоты, страдания и святости, была известна всем. Но этот непродолжительный срок — три года — оказался нестерпимо долгим для мира — он больше не мог выносить присутствие своего Искупителя.

Всю Свою жизнь Христос подвергался преследованиям и оскорблениям. Изгнанный из Вифлеема завистливым царём, отвергнутый собственным народом в Назарете, без вины осуждённый на смерть в Иерусалиме, Иисус с немногими верными учениками нашёл Себе временное убежище в чужом городе. Того, Кого трогало горе каждого человека, Кто исцелял больных, возвращал зрение слепым, слух — глухим и речь — немым, Кто насыщал голодного и утешал скорбящего, отверг народ, который Он спасал. Некогда шедший по бушующим волнам и словом усмирявший их яростный рев, изгонявший бесов, пробуждавший людей от смертного сна, пленявший тысячи людей словами мудрости не смог достучаться до сердец тех, кто, ослеплённый ненавистью и предубеждением, упрямо отказывался принять свет.

Дорогой друг, подумай, нет ли у тебя предубеждений, не позволяющих встать на сторону правды? Святой Дух обращается и к твоему сердцу, как обращался к сердцам участников того совета. Как ты поступишь с Иисусом? Дашь ли Ему право жить в твоём сердце или предпочтёшь отказаться от Него ради земных интересов?

По книге Эллен Уайт

«Желание веков»